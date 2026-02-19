Plány silničářů na fotovoltaiku hatí možný konec zelených dotací od státu

Jitka Kubíková Šrámková
  9:52aktualizováno  9:52
Na střeše fotovoltaická elektrárna, vedle nabíjecí stanice pro elektromobil a pro pracovníky k dispozici elektroauta. Tak si vedení Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) představuje efektivní vybavení některých svých středisek. Vše ale bude záležet na tom, jestli stát znovu vypíše dotační titul Nová zelená úsporám.
Správci silnic v Plzeňském kraji chtějí střechy svých objektů využít na fotovoltaickou elektrárnu podobně, jako to už v minulosti udělala karlovarská sklárna Moser. Záležet ovšem bude na to, zda stát vypíše dotační titul Nová zelená úsporám.

Vybavené už je středisko v Rokycanech, kde byla poskytnuta dotace na fotovoltaiku, v případě střediska v Kralovicích je podána žádost o dotaci. Nikdo ale zatím neví, zda budou dotace pro fotovoltaiku pokračovat, když na ministerstvu životního prostředí jsou Motoristé, kteří podobným dotačním programům nakloněni nejsou.

Jisté ale je, že zítra proběhne v areálu střediska SÚSPK v Kralovicích školení obsluhy dvou nových elektromobilů značky Mercedes-Benz model eCitan. Kraj za každé z nich zaplatil 700 tisíc korun s DPH. Na elektřinu ze slunce bude jezdit vedoucí provozního střediska a investiční technika.

Staré haly půjdou k zemi, kvůli uhlíkové stopě a udržitelnosti

„Pořízení elektromobilů je logickým krokem v rámci projektu vybudování fotovoltaických elektráren na vybraných střediscích SÚS. Projekt byl zahájen v loňském roce a týká se středisek v Rokycanech, Kralovicích, Klatovech a Domažlicích,“ popsal Petr Vomáčka, vedoucí provozně investičního oddělení SÚS.

Upřesnil, že v Rokycanech již byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu do 10 kW, která vznikla s pomocí dotace a pomáhá snižovat energetickou náročnost areálu. V Kralovicích byla v červenci loňského roku vybudována fotovoltaická elektrárna s výkonem panelů 31,54 kW, navržená pro pokrytí vlastní spotřeby střediska. Na začátku letošního roku zde přibyla také autonabíječka.

Fotovoltaické panely instalované v karlovarské sklárně Moser
Fotovoltaické panely na střeše skladu společnosti Billa v Modleticích u Prahy.
Fotovoltaické panely na střeše Komerční banky v pražských Stodůlkách. (4. dubna 2023)
Tunel osvětlený pomocí solárních panelů
4 fotografie

„Není to tak, že bychom chtěli vyrobenou elektřinu prodávat. Nechali jsme si zpracovat čtyři studie pro střediska v Rokycanech, Kralovicích, Klatovech a Domažlicích a nyní tyto studie postupně realizujeme,“ nastínil Vomáčka.

Výkon nabíjecí infrastruktury je nastaven na 22 kW, což umožňuje napojení přímo do areálu střediska a maximální využití energie vyrobené z vlastní fotovoltaické elektrárny.

„Jakmile by byl výkon vyšší než 22 kW, jednalo by se o samostatné odběrné místo. To by znamenalo, že bychom vyrobenou elektřinu prodávali do sítě a následně ji za vyšší cenu nakupovali zpět pro nabíjení. To jsme nechtěli. Zvolený výkon je dostačující – když se auto odpoledne vrátí z výjezdu, zaparkuje se, připojí na nabíječku a ráno je opět plně připravené k provozu,“ vysvětlil Petr Vomáčka.

Bytovky si o solární panely přímo říkají, tvrdí vědec z univerzity

„Kombinace fotovoltaických elektráren na střediscích v Rokycanech, Kralovicích a postupně i v Klatovech a Domažlicích spolu s postupným zaváděním elektromobility je příkladem odpovědného a promyšleného přístupu. Organizace tím nejen snižuje provozní náklady, ale zároveň maximálně využívá vlastní vyrobenou energii a chová se ekonomicky i ekologicky udržitelně. Takový model efektivního hospodaření chceme jako kraj podporovat a dále rozvíjet,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Zda budou fotovoltaiky nadále podporovány i dotačně, je ale ve hvězdách. „Pokud jde o program Nová zelená úsporám, kam patří rodinné i bytové domy i obecní budovy, je naším cílem, aby program pokračoval. Hnutí ANO to mělo ve volebním programu, v programovém prohlášení vlády to ale není, jsou tam ale revitalizace bytových domů,“ popsal energetický expert hnutí Duha Karel Polanecký.

Sklárna našla cestu k úsporám, využívá baterie z elektroaut a solární panely

Obava, že program skončí, podle něj trvá. „Jisté ale je, že existují tlaky, aby pokračoval, a to hlavně ze strany stavebních firem. Ještě větší tlak je ze strany konkrétních žadatelů, kteří si připravili projekty a nestihli je podat do té doby, než byl zastaven příjem žádostí o dotace,“ nastínil Polanecký s tím, že vedení hnutí ANO si uvědomuje, jak byl program úspěšný.

„Zkušení lidé, kteří program léta připravovali a administrovali, na Fondu životního prostředí pořád jsou. Ze strany ministerstva by nebylo potřeba moc velkého úsilí, aby program pokračoval v případě, že by byla vůle dát do něj peníze,“ poznamenal expert.

