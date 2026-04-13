Exhejtman Špoták skončil ve vedení výboru kraje, zdůvodnil to odchodem od Pirátů

Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (bezp.;dříve Piráti) rezignoval na post šéfa krajského kontrolního výboru. Důvodem je podle Špotáka to, že loni v červenci vystoupil z České pirátské strany, která ho do této pozice nominovala. Špoták dnes na jednání krajského zastupitelstva uvedl, že spolu s kolegou Pavlem Haisem (bezp.;dříve Piráti) založili nový zastupitelský klub nezávislých. Zastupitelé schválili nového předsedu výboru Lukáše Hegnera (ODS), šéfa opozičního klubu ODS a TOP 09, zjistila ČTK.
Špoták odmítl argumenty ODS a TOP 09, jejichž zástupci ho počátkem února vyzvali k odchodu, podle nich jako předsedy výboru nekontroloval projekt rekonstrukce městských lázní v Plzni až za tři miliardy korun. Přestavbu zdevastovaných lázní na novou Západočeskou galerii, společenský sál a volnočasové prostory prosazuje současná koalice ANO, STAN a Pro náš kraj. Přišlo s ní ale už předchozí vedení kraje (ANO, STAN a Piráti). Zastupitelé ODS a TOP 09 už na minulém zastupitelstvu 9. února neúspěšně navrhovali Špotákovo odvolání.
Přípravu a přestavbu lázní má na starosti krajská firma Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Loni 9. září v ní zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Policisté obvinili devět lidí a dvě společnosti pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi, všichni jsou stíhaní na svobodě. Podle NCOZ je škoda asi 22 milionů Kč. Policisté případ vyšetřují na žádost úřadu evropského veřejného žalobce, podle něhož se zásah týkal přestavby lázní a modernizace školní kuchyně v Domažlicích.
"K 10. dubnu jsem podal rezignaci na předsedu kontrolního výboru, protože mě na tuto funkci nominovala Česká pirátská strana. A jelikož už nejsem jejím členem, tak bylo nevhodné, abych si tuto nominaci dále držel. S rekonstrukcí lázní to žádnou souvislost nemá," řekl Špoták ČTK. Dodal, že rezignaci podal v pátek hejtmanovi a ve stejný den opustili spolu s Haisem zastupitelský klub České pirátské strany. "Tento klub zanikl a 11. dubna jsme s Pavlem Haisem založili zastupitelský klub nezávislých, kde jsme zatím my dva," uvedl.
Kontrolní výbor, který od vzniku kraje v roce 2000 vede zástupce opozice, má teď 13 členů a podobně jako ve všech výborech jsou v něm zastoupeny všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu kraje.
"Pan Špoták odešel z výboru pět minut po dvanácté, ale vážím si toho, že se k tomu nakonec postavil chlapsky," řekl Hegner. Klub ODS a TOP 09 se se zástupci Stačilo zdržel hlasování o závěrečné zprávě k auditu KCPK, kterou zadal kraj loni v říjnu a od firmy KPMG ji dostal v polovině února. Auditní zprávu, kterou v březnu projednala rada kraje a kontrolní výbor, dnes schválilo 39 z 51 zastupitelů a zbylí se zdrželi. Zpráva, která má 60 stran, podle vyjádření zastupitelů obsahuje 21 pochybení, z nichž řada je podle Hegnera fatálních.
"Například zadávání veřejných zakázek bez výběrového řízení, spousta neplatných smluv, které nebyly zveřejněné v registru a nebyly projednány s dozorčí radou, vyplácení neadekvátních částek zaměstnancům i bývalému jednateli, i to, že bývalý jednatel (KCPK, Miroslav Mach), který musel skončit kvůli zásahu NCOZ, tak v KCPK dále pokračuje a má dále přístup k citlivým informacím a připravuje zadání pro zhotovitele zakázky za 2,5 miliardy korun," řekl Hegner. Opoziční ODS a TOP 09 proto apelovaly na radního Libora Picku (STAN), který má KCPK v gesci a je předsedou jeho dozorčí rady, aby vyvodil osobní odpovědnost a odstoupil. Radní to odmítl. Hegner dodal, že závěry auditní zprávy se musí více rozpracovat a revidovat nesprávně uzavřené smlouvy.
"Ke všem 21 pochybením jsme přijali nápravná opatření, z nichž některá už se realizují a další teprve budou. Problém (závěry auditní zprávy) to samozřejmě je, ale nemělo by to mít vliv na dokončení projektu," uvedl Picka. Podle něj je oprava lázní pro kraj velmi důležitým projektem, hlavně kvůli tomu, aby tam byla vystavená a zachovaná umělecká díla krajské galerie, která jsou často v nevhodných prostorech. "Všechna pochybení budou určitě napravena," řekl. Zastupitelé Plzně už schválili převod části pozemků, jejichž nabytí dnes stvrdil kraj. Žádost o stavební povolení na lázně podá KCPK podle Picky do konce května a mělo by být vydáno už v červnu. Veřejnou zakázku na dodavatele stavby bude zadávat kraj, který po vydání povolení zahájí tržní konzultace. Prováděcí projekt má mít do konce srpna.
Kraj podle Picky uplatnil škodu přes osm milionů korun, k níž ho vyzvala policie. "Definitivní škoda bude jasná až v okamžiku, kdy ji někdo prokáže a až za ni někdo ponese odpovědnost. A kraj ji po něm bude vymáhat. Audit jen hovoří o tom, že škoda mohla být způsobena," řekl. Podle Picky se musí počkat na to, až policie uzavře vyšetřování v KCPK.
"Do poloviny roku určitě připravíme změnu systému kontroly KCPK," dodal.