Neslyšící najednou zase slyšeli. Strážníci si došlápli na falešnou sbírku

Autor: vb
  13:02aktualizováno  13:02
Jsme neslyšící a chceme otevřít mezinárodní centrum pro chudé děti. S takovou legendou se na kolemjdoucí v Plzni obracela trojice mužů, kteří chtěli falešnou sbírkou přijít k penězům. A byli úspěšní, peníze od důvěřivců si strkali rovnou do kapes. Snaha obalamutit i strážníky jim však nevyšla. Hlídka jim neuvěřila ani to, že neslyší.
Fotogalerie3

Falešná sbírka v Plzni. Tři muži se vydávali za neslyšící. (3. září 2025) | foto: Městská policie Plzeň

„Dobrota a ochota pomoci druhým jsou krásné vlastnosti. O to smutnější je, když se někdo rozhodne je zneužít,“ začíná mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl vyprávět příběh podvodné sbírky.

Ve středu ve večerních hodinách vyjeli strážníci do Folmavské ulice kvůli oznámení, že před obchodem vybírali tři muži peníze od kolemjdoucích pod záminkou veřejné sbírky pro dobrou věc.

Hlídka trojici mužů ve věku 18, 20 a 47 let skutečně našla. Ti se nejprve tvářili, že jsou neslyšící a odmítali s nimi komunikovat. Nedokázali ani předložit žádné doklady.

„Po chvíli ale pochopili, že výmluvy neobstojí, a začali s hlídkou najednou mluvit. U sebe měli podložku s papírem, na němž stálo: Certifikát regionální pro neslyšící a tělesně postižené lidi a pro chudé děti chceme otevřít mezinárodní centrum děkujeme,“ cituje Weidl.

Dost nepovedené razítko i loga

Dále na papíru v tabulce byly uvedeny částky darů, kdo jim je daroval a odkud dotyčný člověk je, dokonce měli na listině dost nepovedené razítko a loga organizací, která měla dodat celé věci na důvěryhodnosti.

Muži tvrdili, že jsou v České republice pouze na dva dny a potřebují peníze na cestu do Německa. Ve skutečnosti tak vybírali hotovost přímo do kapes kalhot.

„Velmi cynické.“ Podvodníci parazitovali na dětech s rakovinou, půjdou za to do vězení

Že byli podvodníci úspěšní, doložil hned jeden z kolemjdoucích, který se hlídce sám přihlásil s tím, že jim dal právě 200 korun. Opravdu uvěřil tomu, že pomáhá potřebným. Další žena popsala, že jí nabízeli i možnost poslat peníze přes QR kód na mobilu, což naštěstí odmítla.

„Celá ´sbírka´ měla do legálnosti opravdu daleko a chybělo naprosto vše. Strážníci mužům odebrali vybranou hotovost i mobilní telefon s QR kódem. Veškeré informace zadokumentovali a případ postoupí správnímu orgánu k dořešení,“ doplnila mluvčí plzeňských strážníků.

Zároveň apeluje na veřejnost: „Pokud se ve veřejném prostoru setkáte s obdobným jednáním a nejste si jistí, zavolejte nám. Přijedeme, ověříme a zjistíme, jestli nám někdo ve městě nepáchá nějaké nekalosti,“ uzavírá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Krajské dožínky na Lounsku lákají na přehlídku farmářské historie i současnosti

Krajské dožínky v Peruci na Lounsku, které se uskuteční 13. září, lákají na přehlídku zemědělské historie i současnosti. Pořadatelé připravují na oslavu...

4. září 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Dobrovolníci budou v sobotu sbírat semena pro obnovu bělokarpatských luk

Dobrovolníci mohou v sobotu 6. září a také v některých dalších podzimních dnech pomoci k obnově druhově pestrých bělokarpatských luk. Farma Blatnička z...

4. září 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

4. září 2025  12:42,  aktualizováno  15:40

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:32

Hradecké Divadlo Drak uvede v sezoně 2025/2026 tři premiéry,první bude 11. října

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak uvede v nadcházející divadelní sezoně 2025/2026 tři premiéry. Každá z nich nabídne originální pohled na svět, ať už očima...

4. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Proč nikdy nevznikne pokračování Harryho Pottera? Režisér prvních dílů má jasnou odpověď

Slavná fantasy franšíza vyvrcholila snímkem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2. Vznik dalšího filmu by však komplikovala politika i kontroverze spojené s autorkou kouzelnické knižní ságy J. K....

4. září 2025  15:30

TUMI PŘEDSTAVUJE KAMPAŇ „VYZKOUŠENO IKONAMI" S GLOBÁLNÍMI AMBASADORY ZNAČKY LANDOU NORRISEM A NELLY KORDOVOU

4. září 2025  15:29

Nový Equator-X změří i velké dílce na mikrometry přímo ve výrobě

4. září 2025  15:21

Vsetínská hvězdárna připravila na neděli pozorování úplného zatmění Měsíce

Vsetínská hvězdárna připravila pro veřejnost na neděli 7. září pozorování úplného zatmění Měsíce. Návštěvníkům budou k dispozici moderní dalekohledy i...

4. září 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Chemik získal evropský grant na výzkum neurodegenerativních chorob

Na Masarykově univerzitě vznikne výzkumná skupina, která bude pátrat po původu neurodegenerativních onemocnění, například Parkinsonovy choroby. Chemik Tomáš...

4. září 2025  13:33,  aktualizováno  13:33

Muzeum Kožane město představí reprezentativní část fotografií

Prostory galerie Kožane město se v neděli 21. září v 15,00 slavnostní vernisáží otevřou návštěvníkům ojedinělou výstavou. Přední český fotograf Martin Skřivánek představí svůj autorský projekt...

4. září 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.