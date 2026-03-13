Plzeňské farmářské trhy startují 17. sezonu, od Velikonoc se přesunou ke Zvonu

Jaroslav Nedvěd
  15:02aktualizováno  15:02
Oblíbené Plzeňské farmářské trhy startují o víkendu už 17. sezonu. Tradičně se konají na náměstí Republiky v sobotu dopoledne. Letos se ale akce od Velikonoc přesune do nedaleké lokality U Zvonu. Důvodem této změny je rekonstrukce části náměstí Republiky, která může začít v dubnu, a také oprava střechy katedrály svatého Bartoloměje.
17. ročník farmářských trhů startuje už tuto sobotu 14. března.

17. ročník farmářských trhů startuje už tuto sobotu 14. března. | foto: Petr Eret, MAFRA

17. ročník farmářských trhů startuje už tuto sobotu 14. března.
17. ročník farmářských trhů startuje už tuto sobotu 14. března.
17. ročník farmářských trhů startuje už tuto sobotu 14. března.
17. ročník farmářských trhů startuje už tuto sobotu 14. března.
36 fotografií

Organizátor trhů Tomáš Popp tvrdí, že je s výběrem nového místa spokojený a domnívá se, že bude vyhovovat i zákazníkům, kterých na trhy míří tisíce. Podle Poppa do Plzně jezdí i prodejci zdaleka, například z Moravy.

Upozorňuje, že Plzeňské farmářské trhy se od začátku snaží drží pověst „echt“ akce svého druhu. Je to důsledek toho, že v Plzni mezi prodejci nejsou lidé, kteří zboží pouze přeprodávají, ale soustředí se na ty, kteří potraviny sami vyrábějí a splňují přísnější kritéria.

Plzeňské farmářské trhy mají podle Poppa jiný ráz než například ty, které se konají na pražské náplavce. „Praha je jiná. Tam se jedná do značné míry o společenskou událost, ale v Plzni lidé na trhy chodí hlavně nakupovat. Leckdy jsou to větší nákupy na celý týden,“ vysvětluje Popp.

A o co je v Plzni největší zájem? „Ráno jsou největší fronty u zelinářů, pekařů a řezníků. Potom, když si lidi nakoupí to základní, jdou pro marmeládu, nějakou svačinu nebo těstoviny,“ říká.

Na farmářských trzích je možné nakoupit i potraviny známé z asijských zemí. Tady je vyrábějí lidé, kteří mají na země v Asii osobní vazby. Pro některé z nich trhy představovaly rozjezd jejich podnikání. To se nicméně týká i domácích výrobců kvalitních potravin.

Na zahajovací Plzeňské farmářské trhy má dorazit přes padesát prodejců, z nichž zhruba dvě třetiny jsou z regionu. Nabídnou například kořenovou zeleninu, hovězí či skopové maso, sýry ovčí i kozí nebo kysané zelí z Křimic, jablka a mošt z Nebílov, zabijačkové pochutiny nebo vína z Moravy.

Tomáš Popp upozornil, že pro některé výrobce potravin mají plzeňské trhy zásadní význam, protože jim pomáhají jejich podnikání udržet. Jde například o Minimlékárnu JOMA z Janovic nad Úhlavou.

První farmářské trhy v letošním roce na náměstí Republiky v Plzni (25. 3. 2023)
První farmářské trhy v letošním roce na náměstí Republiky v Plzni (25. 3. 2023)
První farmářské trhy v letošním roce na náměstí Republiky v Plzni (25. 3. 2023)
První farmářské trhy v letošním roce na náměstí Republiky v Plzni (25. 3. 2023)
36 fotografií

„Provozovatelka v podstatě říká, že pokud by nebylo farmářských trhů, možná by skončila. Je pro ni zajímavá jednak tržba, ale také motivace k další práci, když vidí spokojené lidi a to ji nabíjí,“ přiblížil Popp.

Minimlékárna JOMA vyrábí mléčné výrobky všeho druhu z vlastní produkce mléka. Firma byla založena k chovu mléčného skotu. Mlékárna vznikla až v roce 2000. Zabývá se výrobou syrového mléka, zákysu, bílých jogurtů, tvarohu, smetanových sýrů a krémů. Nepoužívá konzervační látky.

