Festival alternativní kultury Nastevřeno oživí část plzeňské čtvrti Bory

Do jihozápadní části plzeňské čtvrti Bory zamíří letos šestý ročník přehlídky alternativní kultury Nastevřeno. Od 20. do 24. května nabídne ve veřejném prostoru i v kulturním centru Moving Station nové a experimentální divadlo a performance. Čeští i zahraniční umělci se vydají do ulic, kde budou spolu s obyvateli objevovat místní prostředí, řekl dnes ČTK umělecký ředitel Moving Station Roman Černík.
Po loňském ročníku, který oživil oblast od Moving Station po autobusové nádraží, se letos projekt zaměří na jihozápad Borů. "Opět to bude o ulicích, zákoutích i místech, kolem kterých možná běžně procházíte. Právě v nich hledáme skrytý potenciál a prostřednictvím umění oživíme jejich příběhy. Některé akce vznikají přímo z dialogu s místem, jiné otevírají témata křehkosti života, pracovních a studijních podmínek, proměny identit i hranic mezi veřejným a soukromým prostorem," uvedla kurátorka programu Heidi Hornáčková.
"Nastevřeno" je v plzeňském dialektu synonymem k slovu pootevřeno. A takový má být podle organizátorů i festival. Má Plzeňanům pootevřít možnost poznat hraniční disciplíny, jako je happening nebo performance, současně dává prostor nastupujícím tvůrcům.
Jižní Předměstí vnímají umělci jako místo kontrastů, kde se prolínají různé vrstvy života, staré vily stojí vedle činžovních domů, studentské koleje sousedí s dočasnými obydlími a opuštěné zahrady si bere zpět příroda. Festival pozve na oblíbenou sousedskou hostinu na náměstí Českých bratří. Performancemi ožijí chrám mistra Jana Husi, Západočeská univerzita, koleje Borská Armabeton a další místa.
"Chceme ukázat, že umění není jen zábava a odpočinek, ale velmi soustředěná, hluboce zaujatá práce na ohledávání bolavých míst ve společnosti. Máme za to, že umělci mohou nabídnout nezvyklý pohled na každodennost, otevírat v předstihu otázky, které ještě bobtnají pod povrchem. Performativní postupy jsou takovým dialogem publika s netušeným, které umělci dokáží v nastalém jedinečném setkání rozeznít," řekl Černík.
Festival nabídne inscenace českých i zahraničních souborů, projekty vytvořené přímo pro konkrétní místa i performativní procházky. Zahájení obstará multižánrové představení na podporu dětské paliativní péče Děti U od souboru Tantehorse. V dalších dnech se představí například Mikro-teatro se scénickou skicou Mariborská hypnóza, polské Studio Kokyu s projektem Trinity - The Letter nebo německý performer BBB Johannes Deimling.
Součástí programu bude také terénní sonda do bývalé zahrádkářské kolonie Goldschiederovka nazvaná Atlas nepoddajnosti či závěrečné taneční představení Hi Mom! Část programu bude zdarma, na vybrané akce je nutné zakoupit vstupenky.