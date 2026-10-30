Festival Animánie nabídne v Plzni nové animované filmy i oslavu 25 let Shreka

Nové animované filmy, snímky oceněné na mezinárodních festivalech i projekci snímku Shrek k 25. výročí jeho vzniku nabídne od 14. do 17. listopadu Festival Animánie v kulturním prostoru Moving Station v Plzni. Kromě soutěže mladých tvůrců připravili pořadatelé 21. ročníku akce také nesoutěžní program pro rodiny s dětmi a příznivce animované tvorby, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Daniela Vítová.
Animánie je především soutěžní přehlídkou tvůrců a tvůrkyň do 26 let. O festivalové ceny Animáničky se v několika kategoriích utká více než 100 krátkých snímků vybraných ze stovek přihlášených z celého světa. Přínosem pro začínající animátory a animátorky je ale především to, že se jejich snímky promítají v kině, na velkém plátně a před publikem, řekla Vítová.
Nesoutěžní festivalový program propojuje každý rok jiné téma. "Animování je tichá a soustředěná radost. Naše letošní téma Tady jsem doma bude proto symbolem útulna a bezpečného pelíšku, kde se všichni cítíme dobře. Festival se ponese v duchu hřejivého návratu k sobě, k těm, které máme rádi, a k tomu, co nás všechny drží nad vodou," popsala ředitelka Animánie Lenka Špačková.
Jedním z hlavních filmů programu budou Paměti z ulity australského režiséra a animátora Adama Elliota, známého například snímkem Mary a Max. Film vypráví o samotářské Grace, která se vyrovnává s osamělostí a úzkostí a nachází oporu v nečekaném přátelství se starší ženou.
Pro rodiny s dětmi jsou určeny například francouzské Tajemství sýkorek, dobrodružný příběh Tajemství džungle nebo film Malá Amélie. Ten prostřednictvím fantazie tříleté dívky zachycuje objevování světa a poválečného Japonska. Na programu bude také snímek Arco o setkání desetileté dívky s chlapcem z budoucnosti. Film produkovaný herečkou Natalií Portmanovou získal ocenění na festivalu v Annecy i od Evropské filmové akademie.
Plzeňská přehlídka nabídne také krátké animované filmy, současnou polskou a českou animaci nebo němý film Dobrodružství prince Achmeda z roku 1926. Představí se projekt Animami, game zóna nabídne nezávislé počítačové i deskové hry, připravena jsou setkání s autory a tvůrci i vzdělávání pedagogů.
Závěr festivalu bude 17. listopadu v 16:00 patřit jednomu z nejznámějších animovaných hrdinů současnosti. Festival promítne film Shrek, který vznikl před čtvrt stoletím.
Soutěžní pásma, vybrané projekce, animační dílny a herní zóna budou přístupné zdarma. Program a další podrobnosti jsou na webu akce.