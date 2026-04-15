Festival Arabfest v Plzni otevře téma udržitelnosti v arabském světě

Udržitelnost v kultuře a umění Blízkého východu bude od 23. do 26. dubna hlavním tématem 16. ročníku plzeňského festivalu Arabfest. Na programu má debaty, workshopy, promítání dokumentu o egyptském folkloru či přednášky o environmentálních a společenských tématech Blízkého východu. Výtěžek ze vstupného na závěrečný brunch organizátoři věnují neziskové organizaci Člověk v tísni, řekla dnes ČTK Andrea Čandová, mluvčí Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Studenti a absolventi Filozofické fakulty ZČU akci pořádají.
Cílem festivalu je přiblížit veřejnosti arabské tradice a současně otevřít aktuální společenská témata regionu. "Téma udržitelnosti je v regionu velmi aktuální. Tamní společnost dennodenně čelí environmentálním výzvám, klimatickým změnám a snaží se také o zachování vlastní kulturní identity ve světě lokálních i globálních konfliktů, sucha a nedostatku vody," uvedla koordinátorka Anežka Dragounová ze ZČU.
Festival zahájí debata Kultura & udržitelnost, která bude zároveň živým podcastem. Hosty budou odborník na rekonstrukce památek Miroslav Houska, expert na zlepšování vlastností půdy pomocí biouhlu Vilém Řiháček a arabsko-český básník Sufian Massalema. Následující den nabídne workshop arabštiny se studenty katedry blízkovýchodních a afrických studií ZČU a projekci dokumentu Funoon Shaabeya režisérky Terezy Bártové Klementové o vytrvalosti umělců snažících se v Egyptě zachovat tradiční umění a udržet místní folklór naživu.
Sobotní program se přesune do prostoru Zastávka, kde návštěvníci vyslechnou přednášky o slow fashion v Jordánsku, o recyklaci v praxi a o humanitárních aktivitách Člověka v tísni v regionu. Lidé mohou vyzkoušet také rukodělné workshopy nebo se naučit tradiční orientální tanec. Součástí budou také trhy s ochutnávkami. Festival zakončí nedělní sousedský brunch v zahradě vily Tábor 17, kam lidé mohou přinést vlastnoručně připravená jídla v arabském stylu, sdílet recepty a vybrat dobrovolný příspěvek a podpořit konto SOS Svoboda organizace Člověk v tísni.