Festival Bonjour Plzeň nabídne francouzské filmy, vína i tradiční speciality

Francouzské filmy, vína, gastronomii i jazyk představí v Plzni podzimní edice tradičního festivalu Bonjour Plzeň. Od 2. do 15. listopadu nabídne program pro děti, studenty i dospělé, včetně filmových projekcí, degustací, tvořivých dílen a setkání pro zájemce o francouzštinu. ČTK to řekla dramaturgyně festivalu Denisa Fournier z pořádající Francouzské aliance (Alliance Française) Plzeň.
Festival zahájí v pondělí 2. listopadu setkání v sídle aliance na náměstí Republiky. Jedním z filmových bodů programu budou projekce francouzských snímků Nenávist a Ve jménu cti v Měšťanské besedě. Na své si přijdou také milovníci vína, které čeká srovnávací degustace francouzských a portugalských vín z oblastí kolem řek Loiry a Douro.
Francouzskou gastronomii přiblíží sobotní snídaně s tradičními croissanty 7. listopadu nebo večer věnovaný sýrovému pokrmu raclette. Program doplní také provensálský večer zaměřený na místní tradice, příběhy, víno a jídlo.
Pro děti pořadatelé připravili dílnu, při níž si budou moci ozdobit sušenku ve tvaru Eiffelovy věže nebo připravit vlastní palačinku. Chybět nebude ani pohádková chvilka v češtině a francouzštině. Studenti plzeňských středních škol si mohou ověřit znalosti Francie a její kultury ve francouzském hospodském kvízu. Zájemci o jazyk se mohou zapojit také do neformálního setkání Speak dating, při němž si procvičí francouzštinu a poznají nové lidi bez ohledu na svou jazykovou úroveň.
"Festival oslavuje bohatství frankofonní kultury a česko-francouzské přátelství. V Plzni má již dlouholetou tradici," řekl předseda Francouzské aliance v Plzni Pierre Hecquet. Na podzim se akce koná od roku 1992, od roku 2024 má navíc i jarní edici. Aliance působí ve městě od svého vzniku v roce 1990 a podílí se mimo jiné na výuce francouzštiny.