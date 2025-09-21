Hosté se v Plzni cítí dobře, nehoní je bulvár, nastínila ředitelka Finále

Hvězdou letošního filmového festivalu Finále Plzeň, který startuje 26. září a potrvá do 1. října, bude americký scenárista Eric Kaplan. Muž, který stojí za seriály jako Futurama či Teorie velkého třesku, bude členem poroty televizních projektů. „Filmy posuzují výhradně zahraniční filmoví odborníci. Není těžké je do Plzně přilákat, festival už si získal jméno,“ vysvětluje ředitelka Finále Eva Veruňková Košařová.
Dá se říci, že festival Finále Plzeň se neustále rozšiřuje?
Jsme zvyklí na to, že každý rok návštěvnost roste. Je ale potřeba k tomu dodat, že kapacity sálů mají omezenou velikost, takže i s tím se v Plzni snažíme pracovat.

Takže kdyby v Plzni bylo nemultiplexové kino, které tu podle vás chybí, návštěvnost festivalu by mohla být třeba dvojnásobná?
To asi ne, ale určitě by byla větší. Kino podle nás v Plzni hodně chybí. Klasické kino totiž funguje i v menších městech.

V jakých městech například?
Třeba můžeme uvést Dobřany, Šumperk a další. Chápu, že někdo může říci, že tu je v centru města konkurence multiplexů. Já ale musím namítnout, že po boomu, který multiplexy zaznamenaly, je dnes směřování mladých lidí jiné. Znovu se vrací do klasických kin, do artových kin, která mají i další přidanou hodnotu než popcorn.

Vy byste měla nějaký nápad, kde by mohlo v Plzni takové kino fungovat? Těch míst je teď už málo.

Malý kinosál v Měšťanské besedě v Plzni, kde funguje Filmový klub Plzeň, se za takové kino považovat nedá?
Tento kinosál není úplně dobře vyřešený architektonicky. Aby kino fungovalo, musí mít kolem sebe nějaký příběh, atmosféru. Místo, které se nabízí, o kterém já bych snila, je bývalé komorní divadlo. Nikdo neví, co s ním bude, protože jeho budova se nabízí k prodeji. Pokud by se našel nějaký osvícený a oduševnělý investor, jedná se o vhodné místo. Navíc tam ve 30. letech minulého století kino fungovalo. Také je důležité připomenout, že vztah Plzeňáků ke komornímu divadlu byl velmi vřelý.

Jaké je složení diváků festivalu Finále? Kolik jich přijíždí ze vzdálenějších míst nebo z ciziny?
Z ciziny přijíždí spíš naši hosté – filmoví profesionálové, kterých je každý rok několik desítek. Teď už jsme zvyklí i na to, že přijíždějí lidé z celé České republiky. Nejen filmoví profesionálové, ale našinci, kteří si sem jezdí festival užít o víkendu nebo si vezmou i dovolenou. Ze zpráv plzeňských hotelů víme, že během festivalového týdne hosté zablokovávají kolem tisíce míst.

Takže festival nepřináší do města jen kulturu, ale i cestovní ruch a peníze do kapes podnikatelů?
Je to tak.

Protože je asi problém s dostatkem sponzorů takovéto akce, nebylo by na místě chtít přispět od hotelů, jimž festival láká hosty?
Je to určitě dobrý argument, ale musím říci, že spousta firem nám vychází vstříc. I město Plzeň a další. A také v letošním roce máme nové partnery, takže si nemůžeme stěžovat.

Ptám se proto, že již dříve jste uvedla, že kolem roku 2015 začalo ubývat velkých firem, které festival do té doby podporovaly.
To je pravda, našimi sponzory jsou teď hlavně střední firmy, ale mezi podporovateli máme třeba i Škodu Jaderné strojírenství, která se po letech, když se stala součástí ČEZu, mezi naše podporovatele vrátila.

Je to už zase česká firma, takže myslí na české zájmy?
V to doufáme. Firma navíc v příštím roce slaví výročí, takže věříme, že spolupráci budeme ještě rozšiřovat.

38. Finále Plzeň

– od 26. září do 1. října

  • o Zlatého ledňáčka bude soutěžit 9 celovečerních hraných či animovaných filmů, 9 dokumentů, 13 televizních a internetových projektů a 12 studentských krátkých filmů
  • diváci uvidí i exkluzivní premiéry a předpremiéry v sekcích První úlovek, ZOOM, Německé kino i v dokumentární, studentské a v soutěži celovečerních hraných či animovaných snímků
  • festival nabídne 28. září od 15:30 hodin v Měšťanské besedě jedinečnou příležitost setkat se s americkým scenáristou Ericem Kaplanem

Protože kladete velký důraz na složení porot jednotlivých filmových sekcí, je těžké vybrat jejich členy?
Jedna z deviz festivalu – a oceňují to i filmoví profesionálové, protože nás odlišuje od jiných filmových cen v České republice – je to, že filmy posuzují výhradně zahraniční filmoví odborníci. Pohled na filmy není tedy zatížený jakýmikoli zákulisními vztahy. Porotce není těžké přilákat, protože festival už si získal jméno. Jsme zkrátka rádi za to, kam se festival za deset let pod naším vedením dostal a chceme si ho hýčkat.

Přijíždějí pořád stejní porotci?
Ne, každý rok přijíždějí noví. Umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková jezdí po velkých uměleckých akcích a s potenciálními porotci hovoří. V souvislosti s Ericem Kaplanem, naší letošní největší hvězdou, by si člověk mohl říci, že bylo těžké ho do Plzně přilákat. Ale u Erica jsme ladili jen termín, protože on pořád natáčel. My jsme s ním dlouhodobě komunikovali a letos to konečně vyšlo. Možná si někdo vzpomene, že jsme před asi deseti lety měli v porotě scenáristu Simpsonů Mika Reisse. Ten Ericovi řekl, že se mu na Finále líbilo, takže nebylo až tak náročné získat takovouto hvězdu. Podobné reference jsou zkrátka nejlepší reklamou festivalu.

Hosté si každoročně chválí zdejší rodinnou atmosféru. Dá se říci, že ji tvoří jak hosté, tak diváci, kteří jsou stejné krevní skupiny?
Je to asi tisíc hostů a pořád se to rozšiřuje, za což jsme strašně moc vděční. Všichni nám říkají, že se tu cítí dobře, protože je v Plzni nehoní bulvár a díky tomu si tu mohou odpočinout. Není to tu totiž tak hektické jako na festivalu v Karlových Varech. Tam je to opravdu hodně pracovní, tolik toho v osobní oblasti nestihnou, ale sem si to jedou užít. Uvidíme třeba Oskara Hese, který tu navštíví spoustu filmů. V loňském roce měl přesně naplánované, kolik filmů za den stihne. Někteří hosté mluví o tom, že když jsou v Karlových Varech a potkají se, už si mezi sebou říkají: uvidíme se v září v Plzni.

Dá se odhadnout, kolik let ještě festival Finále v Plzni přežije?
Doufejme, že navždy. Je to přece festival Plzně, Plzeň má i ve svém názvu.

A třeba bude v někdejším komorním divadle, jak jste o tom mluvila...
Kéž by. A bylo by výborné, kdyby kino nefungovalo jen při Finále, ale po celý rok.

