Dvoudenní festival měl v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídnout desítky účinkujících na pěti scénách. „Okolnosti nám nehrály do karet. Ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslovil dostatek z vás. A my tu partii nedokázali důstojně dohrát,“ uvedli pořadatelé. „Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ dodali.
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Hip Hop Kemp vrátím do života, slibuje zakladatel festivalu Radek Maliník
Dvoudenní vstupenka stála 3500 korun, jednodenní 1900 korun.
Policie se kvůli festivalu chystala posílit své hlídky. Na místě měl být také antikonfliktní tým. Akce v minulosti patřila k problematickým. Východočeští policisté při ní zaznamenali řadu deliktů, zejména drogových.
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Začíná Hip Hop Kemp, policie posílila hlídky v ulicích i obchodech
Hip Hop Kemp se v Česku konal od roku 2002 a dlouhodobě byl považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě. První ročník hostily Pardubice. Po dvou letech organizátoři festival kvůli problémům s hlukem přesunuli ke Stříbrnému rybníku v Hradci Králové. Ani tento areál však kvůli velkému zájmu návštěvníků nestačil, a festival se proto přestěhoval na hradecké letiště.