Festival Pocem na divadlo nabídne v Plzni divadlo, hudbu i pohybové inscenace

Na devět dní ožije ode dneška do 22. června Plzeň činoherními, hudebními i pohybovými inscenacemi pro všechny generace při třetím ročníku festivalu Pocem na divadlo. Přehlídka nabízí na několika scénách ve městě představení z oceňovaných kamenných divadel i z nezávislých souborů napříč ČR. Obsahuje úspěšné tituly pro děti, teenagery i dospělé a doprovodný program, který zahrnuje debaty, diskuse s tvůrci, workshopy či vzdělávací pořady pro děti, informovala ČTK mluvčí festivalu Daniela Vítová.
"Je krásné vidět, jak Plzeň festival přijala. Po třech letech máme pocit, že se stává přirozenou součástí města. Chceme, aby Pocem bylo místem setkávání tvůrců, diváků, studentů, rodin i těch, kdo do divadla zavítají třeba poprvé," uvedla herečka a zakladatelka projektu Lilian Fischerová. Festival se podle ní snaží plzeňskému publiku nabídnout to nejlepší z českých scén.
Dnešní zahájení obstará například Dejvické divadlo s komedií Každý má svou pravdu, která je studií lidských omylů a pravd, které si vykládáme po svém. Dekkadancers přivezou taneční, jazzem prostoupenou interpretaci příběhu Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha, Divadlo Na zábradlí uvede intimní zpověď o vášni, euforii i tíze každodennosti Můj boj. Zamilovaný muž. Z hudebních vystoupení festival nabídne například koncert Radky Fišarové Pocta Édith Piaf.
K hlavním pilířům festivalu patří také bloky pro školy a mladé publikum. Zahrnují divadelní pohádky pro mateřské a základní školy, inscenace s edukativním přesahem, představení, která podporují kritické myšlení i kreativitu. Nabízí například představení Já, Ty a To od Studia Damúza pro děti od deseti měsíců do tří let a jejich rodiče, pohádku Tři veteráni z knížky pohádek Jana Wericha v podání pořádající společnosti Indigo Company, inscenaci Bratrstvo kočičí pracky od ústeckého Činoherního studia, Příhody včelích medvídků od Divadla Krapet nebo čtyři hudební pohádky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka v představení Operky.
Letos festival nově zařadil živé rozhlasové besedy s osobnostmi. Zúčastní se jich například herečky Jitka Schneiderová, Yvona Stolařová nebo zpěvačka Radka Fišarová.
"Každý ročník stavíme s respektem ke kvalitě a srdcem k divákům. Letos jsme program ještě rozšířili a věříme, že si festival užije opravdu každý od předškoláků až po seniory," doplnila spoluzakladatelka a herečka Jana Trojanová. Program je na www.pocemnadivadlo.cz.