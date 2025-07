Rvačka po romském festivalu v centru Plzně: Zásahová jednotka v akci

Redakci iDNES.cz o tom informovala policejní mluvčí Pavla Burešová, která sdělila, že původně šlo o rvačku dvojice. Pak dorazili na pomoc i jejich příbuzní.

„Z preventivních důvodů, zejména s ohledem na to, aby situace neeskalovala, dorazily na místo také další hlídky, které byly do bezpečnostního opatření zapojeny, a to včetně kolegů ze zásahové jednotky,“ vysvětlila Burešová s tím, že zásahová jednotka byla už během festivalu na náměstí přítomna.

K tomu mluvčí podotkla, že spíše než o otevřený konflikt šlo o strkanici. I proto se situace podle policie na místě rychle uklidnila.

Po festivalu další konflikt

O něco později, v době kdy už byl romský festival ukončen, došlo k vyhrocené hádce u další skupiny osob, kteří se akce také účastnili. „Šlo o menší konflikt mezi dvěma muži,“ zmínila policejní mluvčí.

„Dohromady čtyři lidi policisté převezli na místní oddělení, rvačky se obešly bez jakéhokoliv zranění,“ řekla Burešová.

Policie na oba konflikty pohlíží jako na přestupky proti občanskému soužití. „Pokud nedojde k jejich překvalifikování, budou oznámeny na příslušný správní orgán k dalšímu projednání,“ vysvětlila mluvčí

Festival AraFest má v Plzni už několikaletou tradici. Jeho hlavním cílem je prezentace a uchování prvků romské kultury, jakým je především hudba a tanec. Festival také pravidelně vzpomíná i na slavné Romy, kteří byli například aktivní v protinacistickém odboji za dob protektorátu.

Letošní festival se konal pod záštitou plzeňského primátora Romana Zarzyckého, přičemž město je dlouhodobým sponzorem akce.