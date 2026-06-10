Festival Skupova Plzeň slavnostně zahájí česko-japonská inscenace

Česko-japonská inscenace Čáslavská - Tokio - 1964 zahájí dnes večer v Divadle Alfa 36. ročník festivalu Skupovu Plzeň. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v Česku do neděle nabídne 50 představení. Letos je akce součástí republikového projektu Rok loutkového divadla, který připomíná zápis českého loutkářství na seznam UNESCO. Spolu se Západočeským muzeem a Divadlem J. K. Tyla se festival připojí ke 100. výročí "narození" postavy Hurvínka, řekla dnes ČTK mluvčí přehlídky Daniela Vítová.
Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla nabídne soutěžní přehlídku českých a slovenských produkcí, ale také zahraniční inscenace, setkání či workshopy. "Jedním z vrcholů bude v sobotu večer magická open air performance a průvod velkých lampionových loutek, jehož součástí se stanou i návštěvníci," uvedla Vítová. Od pondělí je na pražské Divadelní fakultě AMU workshop kanadského režiséra Petera Balkwilla, který se studenty tyto loutky vytváří pro performanci nazvanou Proudy světla. "Balkwill je také členem souboru The Old Trout Puppet Workshop, jehož morbidně vtipná groteska Slavné scény loutkových smrtí přehlídku uzavře," řekla mluvčí.
Mimořádný zážitek slibuje podle Vítové také čtvrteční kanadská inscenace Arktické báchorky, která se vydá za svéráznými hrdiny na mrazivý sever Evropy. "Umělecký kolektiv La Ruée vers l’or (Zlatá horečka) se specializuje na loutkové divadlo 'u stolu' doprovázené živou hudbou a 'ruchařinou', určené pro dospělé a dospívající publikum," uvedla.
Alternativní scénu na festivalu reprezentuje například inscenace Divadla Continuo nazvaná Cracks, která je na programu v neděli. Je inspirovaná pozorováním vlastní každodennosti a vybranými verši z díla Antonina Artauda, Sylvie Plathové, Vladimíry Čerepkové či T. S. Eliota.
Dnes jsou na programu představení Sluneční koupel souboru Buchty a loutky s hudebním tělesem, objektové divadlo Natura Kultura, audiovizuální pohádka Plechovka, maják a ryba a první ze série projektu TRANSPORT, na němž spolupracuje šest evropských divadel a věnuje se dopadům globální dopravy na lidské životy.
Přehlídka nabídne 22 českých a slovenských představení a také výrazné zahraniční inscenace, v nichž se představí umělci ze 16 zemí. Centrem bude pořádající Divadlo Alfa, program se uskuteční také v DEPO2015, Moving Station, Novém divadle, Muzeu loutek, Divadle Dialog a Západočeském muzeu. Program, jehož část je zdarma, je na www.skupovaplzen.cz.