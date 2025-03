Na pěti kilometrech 20 instalací. Plzeň zažije největší festival světla

Díla tvůrců z Česka i ze zahraničí budou k vidění po cestě od technologického centra TechTower přes DEPO2015 na náměstí Republiky v centru Plzně.

Ředitelka festivalu Soňa Rychlíková je přesvědčená, že pokud se někdo nebude chtít vydat na Slovany, najde atraktivní instalace v oblasti historického jádra Plzně.

„Myslím, že všechno, co bude kolem centra, bude zajímavé. Například velký videomapping na budově Západočeského muzea, kde budou i interiérové instalace. I to, co se bude odehrávat u mariánského sloupu na náměstí Republiky nebo v Galerii města Plzně, bude skvělé,“ řekla Soňa Rychlíková.

U mariánského sloupu na náměstí se odehraje unikátní laserová show, kterou vytvářejí přímo na míru pro festival LasermanCZ & Dominik Miklušák.

Zahájení festivalu se odehraje v TechTower na Světovaru. Tam bude například na nádvoří velká instalace Flux, což je světelná kinetická socha francouzského studia Collectif Scale, která díky stovce pohyblivých světelných ramen připomíná ladnou robotickou tanečnici.

Na Jiráskově náměstí budou připravené instalace v zahradě Kláštera dominikánů. Na náměstí bude k vidění instalace Pátý element v podobě koule o průměru šest metrů, na kterou se budou objevovat pohyblivé obrazy. Pátý element je dílem Julie Tampierové a Jakuba Noska.

„Instalace je inspirovaná v podstatě čímkoli okolo nás. Přírodou a elementy, které jsme se snažili ztvárnit na prostorový objekt,“ vysvětloval Nosek.

Tampierová připustila, že vizualizace elementů někdy utekla daleko. „Je tam chapadlo chobotnice v rámci vody. Ne všechny elementy jsou ztvárněné typicky. V rámci země se nám tam například objeví oči chameleona,“ řekla.

V areálu DEPO2015 v bývalé autobusové hale budou probíhat unikátní tanečně-světelná představení Square3tvůrců z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Dvacetiminutové vystoupení kombinující tanec, projekce a výrazný zvuk zavede diváky do světa světla a stínu, vynálezců, IT, robotů a jejich vnitřního světa.

Vzhledem k tomu, že se s větším počtem instalací prodloužila festivalová trasa, bude možné soubornou vstupenku na interiérové instalace využít po oba dny festivalu a také použít jako jízdenku MHD.

Podrobné informace o programu festivalu a cenách vstupenek na akce ve vnitřních prostorách jsou na webu depo2015.cz.