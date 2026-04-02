Festival světla Blik Blik se potřetí vrátí do kaolinového dolu v Nevřeni u Plzně

Do unikátního prostředí kaolinového dolu v Nevřeni u Plzně se potřetí vrátí ozvěny plzeňského festivalu světla Blik Blik. Devět světelných instalací na téma Vesmír pod zemí promění od 10. do 12. dubna zhruba 700 metrů chodeb jediného přístupného kaolinového dolu v Česku na podzemní galerii plnou projekcí, světelných objektů a hravých kosmických motivů. ČTK to dnes řekla mluvčí pořadatelského kreativního centra DEPO2015 Tereza Kohoutová. Hlavní festival Blik Blik v Plzni vidělo od 19. do 21. března podle pořadatelů přes 70.000 lidí.
"Poprvé v historii festivalu letos představujeme výhradně české umělce. Domácí scéna je mimořádně kvalitní a inspirativní, proto jsme se rozhodli dát jí plný prostor," řekl kreativní ředitel festivalu Blik Blik Nevřeň Jiří Suchánek. Nevřeň, obec se 300 obyvateli, je podle něj zřejmě nejmenší obcí na světě, která hostí festival světla.
Trasa v dole nabídne postupné ponoření do tématu vesmíru, od hravých a interaktivních prvků až po silně atmosférické a mysteriózní instalace, umocněné jedinečností důlního prostoru, uvedl Suchánek. Dochované důlní chodby jsou místy až 12 metrů vysoké a osm metrů široké.
Vstupní část změní instalace Space Flora v mimozemskou zahradu, kde rostliny ožívají v ultrafialovém světle kolem centrálního objektu ze světelných vláken. Hlouběji v nitru dolu návštěvníci uvidí například Svatební síň s holografickou projekcí na polopropustné textilie nebo projekci Kosmos, která využívá přirozeně kruhový prostor jeskyně jako planetárium. Jako fotopoint poslouží pětimetrový svítící Měsíc, hravou instalací bude Star Jukebox s hudbou inspirovanou vesmírem. Představu mimozemské vegetace navodí Rákosí, které propojí laserovou projekci s objekty vytvořenými ze stovek metrů recyklovaných tyčí. Závěr trasy obsadí tajemný artefakt Alien Cube, kde světlo s vrstvami textilií vytvoří iluzi pulzujícího tělesa, a také Konstelace ORB, což je soubor levitujících světelných objektů evokujících vzdálenou, neznámou civilizaci.
Cena vstupného na akci je 350 korun pro dospělé a 200 Kč pro děti od čtyř do 15 let. Děti do čtyř let do dolu z bezpečnostních důvodů nemohou. Více informací je na www.blikblik.cz/nevren.