„Je nám ctí udělit tuto cenu filmu, který ukazuje skutečnou sílu vyprávění příběhů. Jedná se o mimořádné dílo, bohaté na detaily a imaginaci. K obtížnému tématu přistupuje s jemným humorem a citlivostí, díky čemuž je lidské a plné naděje. Oceňujeme, že tento film nikdy nepodceňuje své diváky a oslovuje děti i dospělé se stejnou hloubkou a významem. Připomíná nám, proč je stále důležité vyprávět příběhy, jež nás spojují napříč generacemi a pomáhají nám orientovat se v často matoucím světě,“ napsali hodnocení členové mezinárodní poroty.
Ceny získaly:
- Pohádky po babičce: nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. Nahoře nebe, v dolině já: zvláštní uznání poroty. Dům bez východu: nejlepší dokumentární film. Náhradníci: nejlepší televizní a internetový projekt. Vlastně se nic nestalo: zvláštní uznání poroty. Lepší člověk: nejlepší studentský krátkometrážní film.
Studentské poroty ZČU ocenily: Nahoře nebe, v dolině já, Dům bez východu, Dcera národa
Zvláštní uznání poroty získal snímek Nahoře nebe, v dolině já režisérky Kataríny Gramatové. Zlatého ledňáčka za nejlepší dokumentární film si odnáší režisér Tomáš Hlaváček za snímek Dům bez východu v produkci České televize. Jde o časosběrný ponor do prostředí obchodu s chudobou, jehož ohniskem jsou takzvané kořistnické domy se zoufalými bytovými podmínkami.
Festival a jeho projekce, kterých bylo 146, navštívilo celkem 16 408 diváků. Bylo uvedeno 34 premiér a předpremiér. O Zlaté ledňáčky a nestatutární studentské ceny se utkalo devět celovečerních filmů, devět dokumentů, 13 televizních a internetových projektů a 12 studentských krátkých filmů.
Hosté se v Plzni cítí dobře, nehoní je bulvár, nastínila ředitelka Finále
„Každý ročník je pro nás obrovským závazkem, protože chceme festival posouvat stále dál. Jsme rádi, že se to i letos podařilo, a to také v návštěvnosti: už na začátku festivalu jsme věděli, že se pohybujeme minimálně na číslech z minulého roku. Přijelo také více hostů, kteří doprovodili své filmy a seriály. Těší mě, že se Finále stává stále výraznějším festivalem, o čemž svědčí také výborná zpětná vazba od mladé generace diváků i filmových profesionálů,“ sdělila ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.
„Mám radost, že se potvrzuje, že české filmy přitahují zaslouženou pozornost i za hranicemi. Zároveň je skvělé vidět, že se naši tvůrci nebojí otevírat zásadní společenská témata a dokážou je zpracovat atraktivní formou,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková.
Takovým tématem je například Sbormistr. „Otevírá důležitou diskuzi a přitom vyprodává kinosály, nebo Karavan, jenž se citlivě dotýká tématu péče o druhé. Stejně tak další filmy s náročnějšími náměty, jako Otec, dokazují, že i těžká témata lze vyprávět způsobem, který osloví diváky a podnítí debatu,“ vyjmenovala Lenka Tyrpáková.
Těší ji také rozvoj sekce Ženy a film, kdy na festivalu přivítali významné osobnosti a přiblížili s Elizavetou Maximovou práci režisérky Darii Kashcheevy nebo též mezinárodně oceňovaný set dekoratérky Beatrice Brentnerové. „Bylo inspirativní ukázat, že i ti, kdo obvykle stojí v pozadí, dělají pro film nesmírně důležitou práci,“ podotkla Tyrpáková.
Příští 39. ročník Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 25. do 30. září 2026.