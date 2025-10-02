Na Finále zabodovaly Pohádky po babičce, Dům bez východu i Náhradníci

Martin Polívka
  11:12aktualizováno  11:12
Film Pohádky po babičce režisérů Davida Súkupa, Patrika Pašše, Leona Vidmara a Jean-Claude Rozece získal cenu Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň. Film vznikl v mezinárodní koprodukci a hrají v něm například Arnošt Goldflam, Ivan Trojan nebo Zuzana Kronerová.
Film Pohádky po babičce získal na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň...

Film Pohádky po babičce získal na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň cenu Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. film | foto: Finále Plzeň

Pohádky po babičce získal cenu Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný...
Film Dcera národa získal cenu za nejlepší televizní a internetový projekt od...
Film Dcera národa zabodoval u studentské poroty ZČU v sekci nejlepší televizní...
Náhradníci získali Zlatého ledňáčka za nejlepší televizní a internetový projekt.
12 fotografií

„Je nám ctí udělit tuto cenu filmu, který ukazuje skutečnou sílu vyprávění příběhů. Jedná se o mimořádné dílo, bohaté na detaily a imaginaci. K obtížnému tématu přistupuje s jemným humorem a citlivostí, díky čemuž je lidské a plné naděje. Oceňujeme, že tento film nikdy nepodceňuje své diváky a oslovuje děti i dospělé se stejnou hloubkou a významem. Připomíná nám, proč je stále důležité vyprávět příběhy, jež nás spojují napříč generacemi a pomáhají nám orientovat se v často matoucím světě,“ napsali hodnocení členové mezinárodní poroty.

Ceny získaly:

- Pohádky po babičce: nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. Nahoře nebe, v dolině já: zvláštní uznání poroty. Dům bez východu: nejlepší dokumentární film. Náhradníci: nejlepší televizní a internetový projekt. Vlastně se nic nestalo: zvláštní uznání poroty. Lepší člověk: nejlepší studentský krátkometrážní film.

Studentské poroty ZČU ocenily: Nahoře nebe, v dolině já, Dům bez východu, Dcera národa

Zvláštní uznání poroty získal snímek Nahoře nebe, v dolině já režisérky Kataríny Gramatové. Zlatého ledňáčka za nejlepší dokumentární film si odnáší režisér Tomáš Hlaváček za snímek Dům bez východu v produkci České televize. Jde o časosběrný ponor do prostředí obchodu s chudobou, jehož ohniskem jsou takzvané kořistnické domy se zoufalými bytovými podmínkami.

Festival a jeho projekce, kterých bylo 146, navštívilo celkem 16 408 diváků. Bylo uvedeno 34 premiér a předpremiér. O Zlaté ledňáčky a nestatutární studentské ceny se utkalo devět celovečerních filmů, devět dokumentů, 13 televizních a internetových projektů a 12 studentských krátkých filmů.

Hosté se v Plzni cítí dobře, nehoní je bulvár, nastínila ředitelka Finále

„Každý ročník je pro nás obrovským závazkem, protože chceme festival posouvat stále dál. Jsme rádi, že se to i letos podařilo, a to také v návštěvnosti: už na začátku festivalu jsme věděli, že se pohybujeme minimálně na číslech z minulého roku. Přijelo také více hostů, kteří doprovodili své filmy a seriály. Těší mě, že se Finále stává stále výraznějším festivalem, o čemž svědčí také výborná zpětná vazba od mladé generace diváků i filmových profesionálů,“ sdělila ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

„Mám radost, že se potvrzuje, že české filmy přitahují zaslouženou pozornost i za hranicemi. Zároveň je skvělé vidět, že se naši tvůrci nebojí otevírat zásadní společenská témata a dokážou je zpracovat atraktivní formou,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková.

Film Pohádky po babičce získal na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň cenu Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. film
Pohádky po babičce získal cenu Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film.
Film Dcera národa získal cenu za nejlepší televizní a internetový projekt od studentské poroty ZČU.
Film Dcera národa zabodoval u studentské poroty ZČU v sekci nejlepší televizní a internetový projekt.
12 fotografií

Takovým tématem je například Sbormistr. „Otevírá důležitou diskuzi a přitom vyprodává kinosály, nebo Karavan, jenž se citlivě dotýká tématu péče o druhé. Stejně tak další filmy s náročnějšími náměty, jako Otec, dokazují, že i těžká témata lze vyprávět způsobem, který osloví diváky a podnítí debatu,“ vyjmenovala Lenka Tyrpáková.

Těší ji také rozvoj sekce Ženy a film, kdy na festivalu přivítali významné osobnosti a přiblížili s Elizavetou Maximovou práci režisérky Darii Kashcheevy nebo též mezinárodně oceňovaný set dekoratérky Beatrice Brentnerové. „Bylo inspirativní ukázat, že i ti, kdo obvykle stojí v pozadí, dělají pro film nesmírně důležitou práci,“ podotkla Tyrpáková.

Příští 39. ročník Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 25. do 30. září 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Bosonohy zapojí po vzoru jiných jihomoravských obcí seniory do rozhodování

Podílet se na rozvoji obce, upozorňovat na nedostatečnou bezbariérovost nebo třeba organizovat mezigenerační aktivity umožňuje starším lidem na jižní Moravě...

2. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Spěchám do nemocnice s těhotnou, lhal řidič hlídce. Na svědomí měl několik prohřešků

Aby se vyhnul silniční kontrole, vymyslel si řidič v Žatci před pár dny opravdu neobvyklou výmluvu. Policistům tvrdil, že jeho spolujezdkyně je těhotná a potřebuje rychle do nemocnice. Hlídka tam...

2. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Osmnáctiletý mladík tři dny plánoval vraždu, urážka stála jeho soka život

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci úterý v obci Dlouhá Loučka, na jejímž okraji se našel mrtvý muž. Policisté během několika hodin...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:41

Kino Dukla v Pardubicích na jeden den ožije, chystá promítání Ikarie XB 1

Kino v Domě kultury Dukla v Pardubicích na jeden den ožije. V sobotu uvede odpolední program s promítáním, přednáškou, výstavou a dílnou pro děti. Poslední...

2. října 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Volby do Sněmovny: Připomeňte si, kdo v posledních letech vyhrál volby v Praze

Od porevolučního nadšení přes souboje velkých stran až po nástup nových hnutí. Rozebrali jsme výsledky deseti sněmovních voleb v hlavním městě za posledních třicet pět let.

2. října 2025  12:20

Podzimní TRADE NEWS vás zavede do Bulharska a Turecka

2. října 2025  12:19

Volby 2025: Pět nejčastějších chyb, kvůli kterým vám může propadnout hlas

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají už v pátek a není od věci si připomenout, jak správně hlasovat. Když už si dáte tu práci najít uskupení, ke kterému vás to nejvíc táhne, byla by škoda svůj...

2. října 2025  12:17

Zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září

Letošní zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září. Hrady a zámky si prohlédlo více lidí než ve stejném měsíci před rokem,...

2. října 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Liberecká kapela NekrmiT vydala první album, texty napsali místní literáti

Blues o tužce, Bloumání v nachu nebo Ultima Thúlé. Kapela NekrmiT, jež šíří svůj hard blues folk nejen po rodném Liberci, představila své první album. „Hladům vlčím“ přináší posluchačům třináct...

2. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ústavní soud se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici

Ústavní soud (ÚS) se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici. Vyhlásí, jak rozhodl o podnětu Okresního soudu v Děčíně, podle kterého letošní...

2. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.