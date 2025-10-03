Další expertiza. Soudy řeší nabourané bentley Limberského už několik let

Petr Ježek
  10:32aktualizováno  10:32
Už čtyři roky řeší soudy, zda bouračka osobního vozidla Bentley na Domažlicku byla fingovaná, nebo ne. Auto tehdy splácel leasingové společnosti fotbalista David Limberský, v té době ho ale měl půjčené jeho dobrý kamarád. Ukončení případu brzdí odlišné znalecké posudky. Při zpracování toho nejnovějšího znalci upozornili, že neměli k dispozici žádné stopy ze silnice.

Bentley po nehodě v březnu 2019 v úzkém železničním podjezdu mezi Loučimí a Hlubokou skončilo ve zdi podjezdu, když se tam při průjezdu potkalo s protijedoucím mercedesem, který řídila Nitsa Moysh původem z Ukrajiny.

Oba řidiče obžalovala státní zástupkyně z pojistného podvodu. Podle obžaloby chtěli od pojišťovny vylákat 800 tisíc korun. Souzení vinu odmítají.

Dvojice obžalovaná z pojistného podvodu. Nitsa Moysh, žena původem z Ukrajiny, která tehdy řídila mercedes, a Xhelal Muriqi, muž ze Srbka, který seděl za volantem bentley. (2. října 2025)
„Nejela jsem moc rychle, tak 50 až 60 kilometrů v hodině. Značky jsem si nevšimla a vjela jsem mírně do protisměru,“ popisovala ve čtvrtek u Okresního soudu v Domažlicích žena, co předcházelo střetu, po kterém protijedoucí bentley skončilo pravým bokem ve zdi železničního podjezdu.

Původní znalec Antonín Váchal napsal, že se nehoda nemohla odehrát tak, jak popsali obžalovaní ve zprávě pro pojišťovnu. Obhajoba v průběhu soudu předložila jiný posudek, jeho zpracovatel Stanislav Kopáček dospěl částečně k jiným závěrům.

Soudce proto letos nechal vypracovat další posudek, a to znaleckým ústavem z Brna. Jakub Mottl, jeden z jeho zpracovatelů, ve čtvrtek více než dvě hodiny u soudu vysvětloval závěry.

Luxusní auto prodal Limberskému za jeho zády, soud dal cizinci podmínku

Podle experta byla situace komplikovaná, protože neměli k dispozici žádné stopy ze silnice. Vycházeli proto ze zadokumentovaného poškození vozidel, stop na zdi železničního podjezdu a z výpovědí obou řidičů. Program pro zjišťování příčin nehod jim z toho zpětně počítal, kde mohlo být místo střetu aut, pokud k němu skutečně došlo, i pohyb aut před zastavením.

„Střetová rychlost vozidla Mercedes byla spočítaná na přibližně 10 kilometrů v hodině, rychlost Bentley je technicky nejpřijatelnější 34 kilometrů. Následná nárazová rychlost Bentley do zdi byla stanovena v rozmezí 20 až 30 kilometrů v hodině,“ vysvětlil expert.

Podle něj rychlosti, které uváděli sami řidiči, jsou příliš vysoké. „Celý nehodový děj, jak jsme ho řešili, je poněkud zvláštní,“ podotkl zpracovatel s tím, že jejich závěry ukazují technicky možný děj na místě události.

Advokáti souzených zpochybňovali závěry nového posudku i proto, že zpracovatelé používali také záznamy z podání vysvětlení na policii, které sice jsou ve spisu, ale soud je nemůže používat jako důkazy.

Opilý fotbalista Limberský naboural s bentleyem, pak hrozil policistům

Xhelal Muriqi před soudem podotkl, že se vše vleče už šest let a je obžalovaný na základě posudku člověka (znalce – pozn. red.), kterého jednou pustil k autu. „Já od pojišťovny nic nechtěl, žádné aktivity ve vztahu k pojišťovně jsem nečinil,“ zopakoval.

Stejného muže soudci loni potrestali podmínkou za zpronevěru, protože nabourané Bentley prodal údajně bez vědomí Limberského do zahraničí. Bývalý fotbalista ale v té době auto ještě splácel leasingové společnosti.

Fotbalista tvrdil, že dal kamarádovi plnou moc jen pro pojišťovnu, aby tam vyřídil tuhle nehodu z roku 2019. Muriqi Limberskému v minulosti už jednou s opravou nabouraného auta pomáhal. Když s ním v roce 2015 boural Limberský v Praze, servis podle jeho slov vyinkasoval peníze, ale neměli se k dokončení opravy. Muriqi podle jeho svědectví byl tím, kdo zařídil, že se mu tehdy vrátil opravený vůz.

