V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jitka Kubíková Šrámková
  4:42aktualizováno  4:42
Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího výběru v soutěži Firma roku 2025 Plzeňského kraje a vyvíjí stejnojmennou mobilní aplikaci. „Data v mobilu sice čteme, ale nikde s nimi nekšeftujeme,“ vysvětluje spoluzakladatel startupu Jan Romportl.

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai. | foto: Archiv Jana Romportla

„Mobilní aplikace se chová jako kognitivní antivirus,“ říká spoluzakladatel startupu Jan Romportl s tím, že Elin.ai chce chránit mladé před uváznutím v toxických myšlenkových a emocionálních vzorcích, které může způsobit škodlivý, manipulativní nebo extrémní obsah nebo záměrně zkreslené informace.

„Aplikace vznikla jako reakce na rostoucí potřebu podpory duševního zdraví mladých lidí v digitálním prostředí. Její vývoj spojil odborníky na umělou inteligenci, psychologii, etiku a vzdělávání s cílem nabídnout technologii, která nejen reaguje, ale i chápe,“ popsal Romportl.

Vznikla jako odpověď na alarmující nárůst duševních potíží u mladých lidí. Statistiky ukazují, že každé třetí dospívající dítě v Evropě zažívá úzkosti, stres nebo symptomy deprese a jen zlomek z nich vyhledá pomoc.

Jako se produkty umělé inteligence učí za pochodu, stejné je to podle Romportla i s aplikací Elin.ai, kterou si mohli mladí začít stahovat v listopadu 2024. Za více než rok ji má v mobilním telefonu 25 tisíc hlavně teenagerů. To je podle Romportla právě takové množství lidí, aby Elin.ai mohla využívat zpětné vazby od těchto uživatelů a mohla být stále kvalifikovanějším pomocníkem.

Kdo je Jan Romportl

Výzkumu AI se věnuje přes 20 let jako expert, konzultant, podnikatel i manažer.

Vystudoval obor AI na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, který zakončil titulem Ph.D.

Později vedl AI centrum firmy O2, kde působil jako ředitel a Chief Data Scientist.

Nyní působí jako nezávislý AI konzultant a spoluzakladatel startupu Elin.ai.

Cílem Elin.ai je primární prevence, aby mladí nikdy v budoucnosti nepotřebovali terapeuta, který by je ze smyčky závislosti na sociálních sítích musel obtížně dostávat.

„Těch 25 tisíc uživatelů, to je jen maličký dílek, o který stojíme. Můj cíl je, aby Elin byla nainstalovaná na každém mobilním telefonu, který bude mít teenager v ruce, zkrátka cílíme na globální trh s desítkami milionů mladých lidí,“ říká Romportl.

Nejdříve aplikace fungovala tak, že využívala jazykové modely umělé inteligence k analýze libovolného screenshotu, tedy snímku mobilní obrazovky, od uživatele. Ve formě chatu pak pomáhala danému obsahu porozumět, případně dávala na míru šité rady, jak reagovat. Teď už je však dál. Je schopná také sledovat to, co teenager provádí na sociální síti Instagram, a snaží se preventivně zasahovat ve chvíli, kdy by činnost na síti mohla mladého člověka začít emocionálně rozleptávat.

„Směřujeme k tomu, aby rodiče dítěti řekli: budeš používat sociální sítě jen v tom případě, že si nainstaluješ aplikaci Elin.ai,“ poznamenal Romportl. Podle něj to však nebude lehké, protože mnoho rodičů patří, s nadsázkou řečeno, mezi analfabety sociálních sítí, takže bude nutné je edukovat třeba pomocí příkladů, jak sociální sítě dětem ubližují nebo jak Elin pomáhá.

„Nedá se říci, že design sociálních sítí je úplně zlý, ale je potřeba vědět, že ten, kdo je užívá, není zákazník, ale zboží. Moje dítě napojené na sociální sítě je tedy zboží a to nejcennější, co v životě má, což je čas, je prodáváno platícím inzerentům,“ vysvětluje Romportl.

Al asistent brání závislosti na sociálních sítích

Problémem podle něj je, že teenageři to nejhlubší, co v nich je, odevzdávají firmě v Silicon Valley nebo v případě TikToku firmě v Číně. „Tyto firmy pak využívají jejich evolučně vybudované slabosti. To totiž nejsou jejich osobnostní slabosti, to jsou slabosti v designu Homo sapiens,“ říká Romportl, který jedním dechem dodává, že Elin se nikdy reklamami živit nebude.

Jde cestou platících uživatelů, kteří za měsíc zaplatí 150 korun. „Ale vedle bude i základní verze Elin.ai, která bude pro všechny zdarma,“ dodává s tím, že mladí mají za 150 korun měsíčně nástroj, kterému mohou důvěřovat. „My ho dotrénováváme spolu s psychology, psychiatry a dalšími odborníky tak, aby bránil vytváření emoční závislosti na sociálních sítích,“ vysvětluje odborník na AI.

Elin.ai, jak říká Romportl, je sice zaměřená na mladé, ale sociální sítě ohrožují úplně všechny uživatele, protože algoritmy sociálních sítí je de facto neurohackují. „Anglicky se tomu říká compare and despair neboli porovnávej a zoufej si. Když teenage holka swipuje na Instagramu a vidí tam samé hezčí holky, které mají lepší postavu, mají výdrž, píli a peníze, také lepšího partnera, neustále reportují z posilovny, dívku to v podstatě emočně eroduje. Když tyto scény uvidí jednou, nic se neděje, ale když je uvidí tisíckrát každý den, rozleptává jí to emoční stabilitu,“ vypráví Romportl. „Jde o to udržet moji přítomnost na sociální síti co nejdéle, až jednou na nějakou tu reklamu kliknu,“ dodává odborník.

Swipování neboli jakési listování na Instagramu podle něj způsobuje podprahovou chronickou úzkost, kdy se mozek zaplavuje kortizolem. Následují různé kompenzační mechanismy v podobě úzkostí či sebepoškozování.

Vyhnout se smyčce závislostí

„Cílem Elin.ai je primární prevence, aby mladí nikdy v budoucnosti nepotřebovali terapeuta, který by je ze smyčky závislosti na sociálních sítích musel obtížně dostávat,“ vysvětlil Romportl.

Na otázku, jestli mladí nemohou Elin.ai považovat za nějaké sledovací zařízení, když je aplikace zasvěcena do všeho, co teenager na sociální síti zažívá, odpovídá, že když má teenager v počítači antivirus, ten také vidí úplně všechno, co na počítači dělá, a také neříká, že to je sledovací zařízení, ale zařízení ochranné. „Spamový filtr také přečte každý můj e-mail a neberu ho jako sledovací zařízení,“ dodává.

Zárukou důvěryhodnosti Elin.ai by mohlo být pro teenagery či rodiče třeba to, že spoluzakladatelem startupu je i ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Jiří Horáček. „My data v mobilním zařízení čteme, ale nikde s nimi nekšeftujeme. Žádným temným způsobem je nevyužíváme, jen se snažíme v určité chvíli, kdy hrozí nebezpečí, teenagera upozorňovat, směrovat k jiné činnosti nebo mu poradit, ale zásadně nementorujeme, nechytračíme, nepřevychováváme,“ říká Romportl.

Připomíná, že kdo chce děti pustit na sociální sítě, měl by jim zajistit nějakou ochranu, a tou může být Elin.ai.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai.

Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího...

24. ledna 2026  4:42,  aktualizováno  4:42

Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kanceláře poslance Bartoše v Kutné Hoře

ilustrační snímek

Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i...

23. ledna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Ústavní soud odmítl stížnost Vodňanské drůbeže kvůli neproplacené dotaci

ilustrační snímek

Ústavní soud odmítl stížnost společnosti Vodňanská drůbež, která patří skupině Agrofert, vyplývá z usnesení dostupného na webu soudu. Firma se domáhala nároku...

23. ledna 2026  19:04,  aktualizováno  19:04

Výrobci snižují procenta alkoholu, mladí mění návyky a Suchej únor sílí

ilustrační snímek

Blíží se Suchej únor. Akce, kterou od roku 2013 organizuje Liga otevřených mužů. Cílem je oslovit co nejvíc konzumentů, aby si alespoň v nejkratším měsíci roku odpustili konzumaci alkoholu a pokusili...

23. ledna 2026  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nové Město na Moravě 2025/2026: Vytrvalostní závod se povedl Voborníkové, skončila v TOP10

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se...

23. ledna 2026  19:46

V Klatovech začala výstava 83 obrazů Václava Brožíka, připravovala se rok a půl

ilustrační snímek

V klatovské Galerii U Bílého jednorožce dnes začala výstava Václav Brožík / 1851 - 1901. Po desetiletích mohou zájemci zhlédnout soubornou expozici 83 obrazů...

23. ledna 2026  18:10,  aktualizováno  18:10

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

23. ledna 2026  18:44

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  18:30

Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. Od 1. února proto bude pro cestující zcela uzavřena. Práce, které by měly podle odhadů trvat zhruba deset měsíců, zahrnují...

23. ledna 2026  18:22

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Profesionální hasiči prověřovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:32

Kolín chystá solární elektrárnu na střeše zimního stadionu

ilustrační snímek

Kolín připravuje stavbu fotovoltaické elektrárny na střeše zimního stadionu. Vyrobenou elektřinu by mohla sdílet i další sportoviště, řekl dnes novinářům...

23. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.