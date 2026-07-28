FN Plzeň modernizuje za 116 mil. Kč urgentní příjem; změní přístroje, přidá péči

Autor: ČTK
  16:58aktualizováno  16:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Fakultní nemocnice (FN) Plzeň začala s modernizací svého urgentního příjmu. Mimo jiné při ní obnoví část přístrojů, posílí lékařskou pohotovost nebo rozšíří spektrum urgentní péče o psychiatrickou ambulanci a další vybavení. V projektu za téměř 116 milionů korun pokryje evropská dotace z IROP 75 milionů korun, informovala dnes ČTK mluvčí nemocnice Lucie Bauerová. Urgentní příjem nemocnice kompletně modernizovala za 100 milionů korun v roce 2019. Ročně jím projdou desetitisíce lidí.

Nynější změny mají zvýšit dostupnost péče a zlepšit podmínky pro pacienty se specifickými potřebami. Stěžejní součástí je pořízení nové magnetické rezonance, která nahradí přístroj z roku 2015. Nové zařízení má rychlejší a přesnější diagnostiku a bude sloužit pacientům v urgentních stavech i při neurologických, kardiovaskulárních a onkologických onemocněních nebo při diagnostice dětí. Následovat bude obměna počítačové tomografie.

Součástí urgentního příjmu bude nově psychiatrická ambulance s nepřetržitým provozem. Zajistí krizovou psychiatrickou péči pro pacienty s akutními duševními obtížemi, a pomůže tak s rychlejší a efektivnější koordinací jejich léčby. Pro pacienty se specifickými potřebami dostane urgentní příjem nové bariatrické lůžko s příslušenstvím pro bezpečnou péči o pacienty s vysokým BMI a komunikační tablety, které usnadní domluvu s lidmi se zrakovým nebo sluchovým postižením.

"Posílena bude rovněž lékařská pohotovostní služba doplněním nezbytného přístrojového vybavení, čímž se zlepší návaznost mezi pohotovostní a urgentní péčí mimo běžnou ordinační dobu," uvedla Bauerová.

"Modernizace urgentního příjmu je jednou z našich dlouhodobých priorit. Nové technologie nám umožní poskytovat pacientům ještě rychlejší, přesnější a bezpečnější péči, což je v urgentní medicíně naprosto zásadní. Zároveň vytváříme podmínky pro další rozvoj nemocnice a zajištění špičkové zdravotní péče pro obyvatele Plzeňského i Karlovarského kraje," řekl ředitel FN Václav Šimánek.

Modernizace v roce 2019 především soustředila všechny urgentní pacienty na jedno místo, přinesla více ambulancí, větší čekárny, širší chodby a nový systém třídění a ošetření. V nepřetržitém provozu urgent poskytuje akutní lékařskou pomoc pacientům s interním, kardiologickým, chirurgickým a neurologickým onemocněním.

Největší zdravotnické zařízení jihozápadních Čech s 5650 zaměstnanci a 1715 lůžky mělo loni 58.082 hospitalizací, 1,137 milionu ambulantních vyšetření, lékaři provedli 30.174 operací a narodilo se 2395 dětí. Podobné výkony měla nemocnice i předloni. Letos FN hospodaří s rozpočtem 12,5 miliardy korun. Loni byly náklady téměř 11,8 miliardy a výnosy 12,75 miliardy Kč. Průměrný plat ve FN byl loni 71.986 korun, u lékařů to bylo 131.803 korun a u sester 70. 010 korun.

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