FN Plzeň nabídne v listopadu mužům nad 50 let testy na rakovinu prostaty zdarma

Fakultní nemocnice (FN) Plzeň nabídne v listopadu mužům starším 50 let bezplatné preventivní vyšetření na rakovinu prostaty. Po celý měsíc opět nabídne možnost nechat udělat krevní test na prostatický specifický antigen (PSA), který pomáhá včas odhalit nejčastější onkologické onemocnění mužů v České republice. Do celosvětové osvětové kampaně Movember se nemocnice zapojí potřinácté. Loni vyšetřila 1549 mužů, u 417 z nich doplnila podrobnější laboratorní analýzu a 17 odeslala k dalšímu urologickému vyšetření, řekl dnes ČTK ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.
"Za 13 let se nám podařilo z Movemberu vytvořit tradiční preventivní akci, na kterou muži pravidelně přicházejí. A to je nesmírně důležité. Rakovina prostaty totiž nemusí v počátečních stadiích způsobovat žádné obtíže. Právě preventivní vyšetření může odhalit onemocnění v době, kdy je šance na úspěšnou léčbu nejvyšší," uvedl Šimánek. Muže nad 50 let proto vyzval, aby
možnosti bezplatného vyšetření využili.
Základem vyšetření je krevní test na PSA. Pokud jeho výsledek ukazuje na zvýšené riziko onemocnění, následuje podrobnější laboratorní analýza pomocí indexu zdravé prostaty (PHI). Podle náměstka pro vědu a výzkum FN Plzeň Ondřeje Topolčana tato metoda zpřesňuje diagnostiku a pomáhá omezit počet zbytečných biopsií přibližně o čtvrtinu. "Index PHI využíváme ve FN Plzeň již mnoho let. Oproti samotnému stanovení PSA významně zpřesňuje diagnostiku a umožňuje lépe rozlišit pacienty, u nichž je skutečně nutné další vyšetření. Díky této metodě dokážeme snížit počet zbytečných biopsií přibližně o čtvrtinu," uvedl Topolčan.
Vyšetření bude nemocnice provádět od 2. do 30. listopadu v pracovních dnech od 7:00 do 11:30 v očkovacím centru v pavilonu 61 v areálu Bory, v bývalé vojenské nemocnici. Zájemci se nemusejí předem objednávat. Zdravotníci jim odeberou krev. Výsledky dostanou textovou zprávou do 72 hodin, případné doporučení k další péči e-mailem.
Zájem o preventivní odběry v Plzni výrazně vzrostl od začátku kampaně v roce 2014, kdy přišlo 50 mužů. V roce 2024 jich bylo rekordních 1554. Loni se počet vyšetřených udržel na podobné úrovni.
Pro co nejpřesnější výsledky by muži neměli 48 hodin před odběrem mít pohlavní styk ani jezdit na kole. Nejméně 12 hodin před vyšetřením by také neměli jíst tučná jídla.