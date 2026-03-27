FN Plzeň obnovila za víc než 330 mil. Kč přístroje pro rehabilitaci a onkologii

Kvalitnější péči a rychlejší i přesnější diagnostiku umožní lékařům Fakultní nemocnice (FN) Plzeň vybavení za více než 330 milionů korun pořízené ve dvou projektech podpořených evropskými fondy. Od roku 2024 nemocnice nakoupila přístroje pro rehabilitační péči pacientů po kritických stavech a pro centra vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Je to například robotický systém pro rehabilitaci chůze, hybridní systém pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance, robotický operační systém a další vybavení, řekl dnes ČTK ředitel FN Václav Šimánek.
Nové přístroje za 280 milionů korun má klinika zobrazovacích metod, onkologická a radioterapeutická klinika, hematologicko-onkologické oddělení a urologická klinika. "Přístroje propojují špičkovou diagnostiku s moderní terapií a umožňují ještě přesnější individualizaci léčby podle biologických vlastností konkrétního nádoru i celkového stavu pacienta," řekl Šimánek. Evropská unie na pořízení přístrojů přispěla 218 miliony korun.
Největší investicí byl PET/MR hybridní systém za 129 milionů korun. "Umožňuje výrazně zpřesnit diagnostiku nádorů centrální nervové soustavy, hlavy a krku, prsu, gynekologických nádorů, nádorů rekta a prostaty. Kombinace funkčního a morfologického zobrazení umožňuje detailně posoudit biologickou povahu nádoru, správně nastavit cílenou terapii a průběžně hodnotit individuální odpověď na léčbu," popsal přednosta kliniky zobrazovacích metod Jiří Ferda. Zásadní posun podle něj přináší také automat pro izolaci a kultivaci buněk za 10,8 milionu korun pro přípravu buněčných terapií.
Robotický operační systém za 69 milionů korun umožnil plzeňské nemocnici rozvoj vysoce specializované onkochirurgie, zejména u nádorů prostaty, ledvin a dalších urologických a gynekologických diagnóz. FN pořídila také mamograf s přímou digitalizací pro časnou a přesnou detekci nádorů prsu, simulátor pro plánování radioterapie, terapeutický rentgenový ozařovač i další laboratorní a zobrazovací vybavení.
Rehabilitaci pacientů po kritických stavech, těžkých úrazech, operacích a závažných neurologických či interních onemocněních pomohou přístroje za 53,7 milionu Kč. "Umožňují nám zahájit intenzivní terapii již v časných fázích onemocnění, lépe individualizovat léčbu a zvýšit její efektivitu. To znamená rychlejší návrat pacientů do běžného života a vyšší kvalitu jejich soběstačnosti," uvedl Šimánek.
Například robotický systém za 20,5 milionu korun, který přesně napodobuje chůzi, pomáhá lidem s poruchami hybnosti nohou. Obnově hybnosti ruky pomáhají dva nové robotické systémy pro ergoterapii za osm milionů korun. Využívají se už v akutní fázi nemoci, včetně ochrnutí, uvedla primářka léčebné rehabilitace Andrea Kunschová. FN koupila také antigravitační trenažér chůze, který odlehčí tělesnou hmotnost až o sto procent, takže lidé po operacích, traumatech či s neurologickými poruchami mohou bezpečně cvičit chůzi.