O nové lince, která zahájí provoz 1. září a bude jezdit jen v pracovních dnech mezi pátou hodinou ranní a 23. hodinou večer, informoval projektant dopravy Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Petr Hojer.
„V nemocničním areálu bude zřízena nová zastávka s názvem Areál FN,“ uvedl Hojer. Výchozí stanicí nové linky číslo 49 bude zastávka Hlavní nádraží, tedy stanice trolejbusů v Šumavské ulici ve směru na Bory mezi nádražím a budovou Okresního soudu Plzeň-město.
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Trolejbusy pojedou po Americké až ke křižovatce s Klatovskou, pak odbočí doprava, přes sady Pětatřicátníků a Most generála Pattona, pak zahnou na Roudnou. Na Americké budou zastavovat na všech zastávkách, po sadech Pětatřicátníků pak budou moci lidé nastupovat a vystupovat v Malické a zastávce Zadní Roudná. Pak trolejbus zabočí přes roudenskou bránu do lochotínského areálu fakultní nemocnice.
Uvnitř nemocnice zastaví na nově zřízené zastávce a lochotínskou branou trolejbus nemocnici opustí.
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Další zastávka bude za kruhovým objezdem před nemocnicí, pak bude pokračovat po aleji Svobody k lochotínské radnici, zastaví U Družby a po odbočení doleva se bude vracet po Karlovarské zpět do centra Plzně. Na trase zastaví ještě ve stanici Zoologická zahrada, U Rondelu, v Sadech Pětatřicátníků a ve všech zastávkách na Americké. Konečnou je stanice Hlavní nádraží.
Hlavní přínos nové linky je pro pacienty, kteří v centru Plzně nastoupí a pak vystoupí z trolejbusu přímo v nemocnici, stejně tak z nemocnice je trolejbus odveze do centra Plzně. Už nebudou muset přestupovat na autobusy, které mají zastávky před areálem nemocnice, nebo chodit přes půl kilometru z nejbližší tramvajové zastávky v Lidické ulici.
Nová linka 49 přes FN
Jakub Waas z PMDP informoval, že se od 1. září zkrátí interval u linek 33 a 40, které zajíždějí před lochotínský areál plzeňské fakultní nemocnice. „U obou linek budou celotýdenně prodlouženy spoje v době mezi 5. a 18. hodinou k hlavnímu nádraží ulicemi Americká a Šumavská. Současně dojde k posílení provozu v pracovních dnech mezi 8. a 14. hodinou,“ řekl J Waas.
„Autobusy nebo trolejbus budou odjíždět ze stanice před lochotínským nemocničním areálem ve všední dny každých pět minut. Každých pět minut spoj odveze lidi směrem k tramvaji,“ shrnul provozní ředitel PMDP Miroslav Macháň.
Úsek mezi tramvajovou zastávkou U Gery a kruhovým objezdem u nemocnice projíždějí autobusy linek 33 a 40 obousměrně bez ohledu na to, zda jedou do centra Plzně nebo na Košutku. Častěji budou jezdit autobusy na zastávky před nemocnicí i o víkendech. Cílem všech těchto úprav je nabídnout lepší spojení k nemocničnímu areálu, aby lidé méně jezdili auty. U nemocnice jsou dlouhodobě problémy s parkováním.
Se zahájením školního roku končí prázdninové jízdní řády
Se zahájením školního roku končí na všech tramvajových, autobusových a trolejbusových linkách v Plzni prázdninové jízdní řády. Pro většinu linek to znamená zkrácení intervalů. Od 1. září bude v Plzni obnoven provoz linek 19, 35, 37, 43, 58, v dalších jízdních řádech přibudou školní spoje.
I krajský organizátor dopravy POVED obnovuje od začátku září všechny školní spoje. Navíc jsou v některých jízdních řádech autobusů upravené odjezdy tak, aby spoje lépe navazovaly při přestupech na vlaky. Například na Tachovsku je ráno posílen školní spoj, který odjíždí v půl osmé z Tachova do Plané, na severním Plzeňsku přibyl odpolední pár školních spojů mezi Manětínem a Plasy.
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24. března 2024