Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Autor: vb
  15:52aktualizováno  15:52
Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se. Hlava mu přitom visela mezi hranou nástupiště a odstaveným vlakem.
Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy, která mu pak visela mezi nástupištěm a vlakem. (27. listopadu 2025) | foto: Městská policie Plzeň

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...
Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...
Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...
Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...
8 fotografií

Byl čtvrtek půl dvanácté v noci, když si hlídka městské policie při kontrole hlavního vlakového nádraží všimla muže na nástupišti.

„Ležel na zemi a jeho hlava nebezpečně visela v prostoru mezi hranou nástupiště a odstaveným vlakem. Strážníci k němu okamžitě přispěchali, pomohli mu do sedu a zkontrolovali jeho zdravotní stav,“ upozornila na hrozivou situaci mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Asi šedesátiletý německý fanoušek v pořádku rozhodně nebyl. Měl tržnou ránu v obličeji. Naštěstí byl při vědomí a dokázal komunikovat. Hlídce pak vysvětlil, jak ke svému zranění přišel.

Do Plzně přijel na zápas Evropské ligy a zřejmě to přehnal s alkoholem. Po bezbrankovém duelu nemohl najít cestu zpátky na své ubytování a tak se vydal na vlak. Na nádraží ale ztratil rovnováhu, upadl a udeřil se o hranu nástupiště.

Než přijela záchranná služba, strážníci o něj pečovali. Následně ho dopravili do sanitky, kde mu na žádost záchranářů provedli dechovou zkoušku. Přístroj naměřil 2,60 promile. Následně ho převezli do nemocnice k ošetření.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Slovenská režisérka Hančinová natáčí ve Znojmě film Interest

SlovenskĂˇ reĹľisĂ©rka HanÄŤinovĂˇ natĂˇÄŤĂ­ ve ZnojmÄ› film Interest

Mladá slovenská režisérka Hana Hančinová natáčí v těchto dnech ve Znojmě film Interest. Vypráví o příběhu mladé romské dívky z východního Slovenska, která...

28. listopadu 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Zámek v Náchodě zve na advent i knížecí Vánoce za Schaumburgů-Lippe

Státní zámek v Náchodě

V pátek 28. listopadu a v sobotu vždy od 17 hodin ožije zámek v Náchodě pěti hranými prohlídkami. V případě zájmu jich může být i víc. Prohlídky připomenou knížecí rodinu Viléma ze Schaumburg-Lippe,...

28. listopadu 2025  16:10

Volba 2 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky a 1 člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky

28. listopadu 2025  16:01

Příbramské divadlo uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec. Autorem hry plné záletů, lží a soukromých průšvihů je britský dramatik...

28. listopadu 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Historická budova Obchodní akademie v Uherském Hradišti má novou střechu

ilustrační snímek

Historická budova Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti má novou střechu. Její...

28. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Ostravská Vila Grossmann nabídne více

28. listopadu 2025  15:58

Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....

28. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

28. listopadu 2025  15:52

Čcheng-tu se během 14. pětiletky stává globálním inovačním centrem

28. listopadu 2025  15:49

Rozbité podlahy, vlhké zdi. V Krnově nemají byty po povodní stále opravené

Klášter minoritů s kostelem Narození Panny Marie v Krnově

Vlhkost ve zdech a podlahách ani více než rok po povodni neumožňuje opravit všechny vyplavené byty v Krnově. Jejich nájemníci zůstávají v náhradních prostorách. Problém se týká i bytových jednotek s...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Koronerka prohlásila seniorku za mrtvou, ta pak v rakvi ožila. Policie případ uzavřela

Koroner.

Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

V Ústí nad Labem se uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se o víkendu uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu. V bazénu předvedou záchranáři z celé České republiky, včetně...

28. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.