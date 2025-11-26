Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

V loňském finále domácího fotbalového poháru prohrála doma Viktoria Plzeň s pražskou Spartou. Mnohem víc než fotbal se však poté řešily potyčky fanoušků po skončení utkání. Po posledním hvizdu rozhodčího zejména příznivci domácích vnikli na hřiště a tam se poprali s příznivci Sparty.
Fotbalisty pak na hřišti vystřídali policejní těžkooděnci. Soudci většinu výtržníků trestali hlavně zákazy vstupu do hledišť stadionů.
Ve středu samosoudce Okresního soudu Plzeň-město nepravomocně potrestal podmíněným trestem a pokutou 40 000 korun Víta Varocha, který tehdy přišel na fotbal v červeném tričku s nápisy a symboly odkazujícími na nacistický a silně antisemitský týdeník Der Stürmer (Útočník), vydávaný od roku 1923 do února 1945.
Muž byl podle spisu v tomhle tričku zaznamenaný kamerami České televize při přímém přenosu v sektoru vyhrazeném pro kotel plzeňských příznivců, po utkání byl v triku i přímo na trávníku.
„Na stadionu bylo tehdy přítomno 10 647 diváků a přenos z utkání vysílala Česká televize, obžalovaný se nacházel nejméně v sektoru P za bránou a pak přímo na hrací ploše, kam byl přístup divákům zakázán, v tričku s krátkým rukávem, na jehož přední části byl bílou barvou lámaným písmem velikosti 10 centimetrů nápis Der Stürmer. Pod nápisem byl symbol lebky se zkříženými hnáty o velikosti zhruba 20 centimetrů, což je symbol jednotek SS, které byly odpovědné za správu koncentračních táborů. Po začátku druhé světové války byla z těchto jednotek sestavena divize Totenkopf (Smrtihlav), která se opakovaně dopouštěla válečných zločinů. Na zadní straně trička měl další německý nápis (v překladu Útočně proti židům), pod kterým byl symbol železného kříže,“ popsal státní zástupce Michal Klíma.
Pětačtyřicetiletý obžalovaný ve středu před soudem nevypovídal a před tím ani na policii.
Podle historika, který zpracoval vyjádření pro policii, byl týdeník Der Stürmer vydávaný nacistou a členem NSDAP Juliem Streicherem. Na titulní straně bylo vždy tučně vytištěno Die Juden sind unser Unglück! (Židé jsou naše neštěstí). Julius Streicher byl po druhé světové válce souzen s dalšími válečnými zločinci před Norimberským tribunálem a v roce 1946 popraven.
Obžalovanému hrozilo až pět let vězení
Tričkem, které měl na sobě, obžalovaný spáchal podle soudce přečin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, hrozilo mu za to až pět let vězení. Protože má Vavroch dosud čistý trestní rejstřík, soudce mu vyměřil trest 14 měsíců se zkušební dobou dvou let a peněžitý trest 40 tisíc korun.
„Jsem přesvědčený o tom, že nositel měl tričko naprosto cíleně v místě, kde byl velký počet lidí a mohl prezentovat svůj názor před stovkami lidí,“ vysvětlil soudce Žák.
Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůty pro případná odvolání.
Podle soudce se Vavroch dopustil vběhnutím na trávník po utkání výtržnosti, protože hlasatel vyzýval diváky, aby na plochu nevbíhali, i na velkých obrazovkách na stadionu byly nápisy zakazující vstup na hřiště.
Zejména plzeňští příznivci podle záznamů vběhli na trávník, běželi na druhou stranu hřiště pod sparťanský kotel a vyvolávali rvačky. „Netvrdím, že se pan obžalovaný zapojil do potyček. Vstoupil na plochu a rozhodně nešel něco slavit, ale jednoznačně tam byla snaha vyvolat konflikt. Paradoxně více zadržených bylo na straně sparťanských fanoušků. Česká televize dění zaznamenávala velice dobře. Paradoxní je, že ten, který nejvíc vyvolával konflikty, ten potom nejrychleji utíkal. Ukázal se jako největší zbabělec,“ podotkl v odůvodnění k situaci po skončení fotbalu soudce Vladimír Žák.
