1) Pojedete podpořit své žáky na turnaj?

Protože jsem organizátorka turnajů v okresech a kraji, tak jsem teoreticky u všeho. Nicméně, i když jsem organizátorem okresního i krajského kola, tak naší škole skrytě moc fandím, aby se dostala do celostátního finále, kde je to úplně jiná úroveň fotbalu.

2) V čem vidíte klady turnaje a jak ho vlastně hodnotíte?

Tento turnaj je u dětí moc oblíbený. A to i z toho důvodu, že když se dostanou do dalších kol, hraje se na ligových stadionech, což je pro ně velký zážitek. Dalším přínosem je i to, že se do turnaje zapojilo velké množství škol. V případě Plzně - město to je 34 škol a v Plzeňském kraji 110. Pozitivem je i přirozená soutěživost mezi dětmi, které si vyzkouší, jak na tom fotbalově jsou oproti ostatním. To všechno by se ale neuskutečnilo, kdyby nebylo nasazení mnoha učitelů, z nichž řada má na starosti minimálně okrsková kola.

3) Jedná se podle vás o akci, o kterou mají žáci vaší školy v průběhu školního roku největší zájem?

Určitě, protože do akce je zapojeno mnoho žáků školy. A to nejen co se týče samotných hráčů. Například na okrskových kolech nám starší kluci vypomáhají tím, že dělají rozhodčí. Navíc řada tříd chodí pravidelně fandit a pan ředitel to podporuje, protože jsme sportovní škola.

4) S jakými ambicemi jdete do turnaje?

Za těch 25 předchozích ročníků se nám jen dvakrát stalo, že jsme ve starší kategorii pro čtvrté a páté třídy nepostoupili do celorepublikového finále. Takže samozřejmě budeme chtít i letos dojít právě tam. Jinak turnaj se nám za tu dobu podařilo vyhrát celkem dvakrát, ale už je to nějaká doba – bylo to v roce 2010 a 2011. Cenou za vítězství byla návštěva stadionů Arsenálu a Bayernu Mnichov. Kluci pak na těchto stadionech mohli sledovat zápas domácího celku, což byl pro ně obrovský zážitek. Nyní, jak se časem měnilo vedení, jsou pro vítěze připraveny vstupenky například na fotbalové zápasy české reprezentace.

5) Může být turnaj příležitostí pro objevení nových talentů?

Myslím si, že ano. Na turnaji se mohou objevit talenti, které si pak lovci talentů stáhnou do větších týmů. Navíc spousta známých fotbalistů prošla právě tímto turnajem. Mezi nimi byli například Václav Černý a tuším i Pavel Šulc.