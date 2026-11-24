Jaderná vědkyně Jana Jiřičková z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) získala francouzský Řád akademických palem v hodnosti rytířky. Francie ocenila její přínos k výzkumu jaderných technologií, přípravě odborníků i rozvoji česko-francouzské spolupráce v energetice. Vyznamenání jí v pondělí předal francouzský velvyslanec v ČR Stéphane Crouzat, řekla dnes ČTK mluvčí univerzity Andrea Čandová.
Jiřičková se jaderné energetice věnuje od roku 2008. Zajímala se o ni už při studiu elektrotechniky a sledování výstavby jaderné elektrárny Temelín. "Do jaderné energetiky jsem přišla jako elektrotechnička a tahle perspektiva mi zůstala. Zajímá mě, jak elektrárna funguje jako celek a jak je zapojená do elektrizační soustavy," uvedla.
Francouzský velvyslanec ocenil její příspěvky ke kvalitě českého výzkumu v jaderném průmyslu, technické inovace zaměřené na efektivitu a bezpečnost i vzdělávání odborníků. Vyzdvihl také partnerství Jiřičkové s francouzskými kolegy.
Jedním z konkrétních výsledků její práce je Francouzsko-česko-slovenská zimní škola, která více než deset let propojuje studenty a odborníky ze tří zemí. Budoucím energetikům umožňuje poznat, jak se jaderná energetika vyučuje a rozvíjí v zahraničí. "Největší radost mám z toho, že jsme spolupráci dokázali udržet a že z ní mají konkrétní užitek další generace studentů. Pro řadu z nich je to první příležitost mluvit o svém oboru se zahraničními kolegy a zjistit, jak se stejná otázka řeší v jiné zemi," řekla Jiřičková.
Za jednu z největších výzev české a evropské jaderné energetiky považuje generační obměnu odborníků. "Česko potřebuje nejen nové elektrárenské bloky, ale také dostatek odborníků, kteří je dokážou navrhnout, postavit, bezpečně provozovat a kontrolovat. Jejich příprava přitom trvá roky," upozornila.
Vyznamenání pro Jiřičkovou navrhlo francouzské velvyslanectví. Řád akademických palem patří k nejstarším francouzským státním vyznamenáním. Francie jím oceňuje osobnosti, které se významně zasloužily o vzdělávání, vědu a rozvoj akademické spolupráce, dodala Čandová.