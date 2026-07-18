Galerie Klatovy/Klenová připravila na Klenové kolektivní výstavu Zvířata

Kolektivní výstavu sedmi autorů nazvanou Zvířata/Transformace vnímání připravila na letní sezonu Galerie Klatovy/Klenová na zámku v Klenové na Klatovsku. Na vystavených sochách, obrazech, tapisériích či fotografiích chtěli autoři upozornit na proměnu našeho vztahu k přírodě a způsobu, jakým vnímáme realitu kolem sebe, řekl dnes ČTK při zahájení výstavy kurátor sbírek a výstav a správce depozitáře krajem zřizované galerie Michal Lazorčík. Výstava je přístupná do konce října.
"V dnešní době digitálních technologií často krajinu a zvířata nepozorujeme přímo, ale skrz obrazovky mobilních telefonů. Ztrácíme tak bezprostřední kontakt i citlivost k okolnímu světu. Přírodní motivy se v našem vnímání proměňují, někdy působí zkresleně, groteskně, jindy si jejich přítomnost domýšlíme tam, kde ve skutečnosti chybí," řekl Lazorčík. Klíčovým pojmem výstavy je proto podle něj transformace - proměna představy o zvířeti, ale i proměna lidí. Na vystavených objektech chce připomenout důležitost pozorného a citlivého vnímání okolního světa.
Většina ze zhruba 50 vystavených prací pochází z majetku samotných autorů. Vystavuje zde grafička a malířka Marie Blabolilová, švýcarsko-německý umělec Matthias Garff, malíř Václav Girsa, malířka Blanka Nováková, výtvarník a sochař Roman Pompe, fotograf Jan Ságl a malířka a textilní výtvarnice Zorka Ságlová.
Návštěvníci na výstavě uvidí například velké tapisérie Ságlové s motivem králíků, jimž se ve své tvorbě dlouhodobě věnovala. Její manžel fotograf Ságl je zastoupen snímky útesů u pobřeží Atlantiku, v jejichž tvarech jsou lidé zvyklí vyhledávat siluety zvířat. "Garff z nalezených materiálů, jako je třeba sedlo od kola, nůžky nebo staré trubky, vyrábí zvířata a zkoumá jejich přítomnost v městském prostředí. Zároveň poukazuje na materiály v našem okolí a upozorňuje na to, jak se nepotřebné věci ztrácejí," řekl Lazorčík.
Netradiční sochy, připomínající novodobé totemy nebo božstva tvoří z nalezených větví, klacků a zvířecích lebek a kostí Pompe. Dílo Blabolilové je zastoupeno jejími malbami na linoleu.
Galerie Klatovy/Klenová se specializuje na prezentaci, mapování a shromažďování výtvarných děl současné tvorby od 60. let minulého století. Byla založena v roce 1964 a je jedním z největších muzeí umění v Česku. Spravuje několik objektů v Klenové a v Klatovech, kde také vystavuje. Ve sbírkách má přes 4000 obrazů, plastik, kreseb, grafik, historického mobiliáře, fotografií, filmů a dalších médií. Na výstavy galerie loni podle výroční zprávy přišlo přes 30.000 návštěvníků.