Nejpřísnější trest, 13 roků ve věznici se zvýšenou ostrahou, soudci Krajského soudu v Plzni dnes udělili čtyřiačtyřicetileté Lence Hankové. Podle názoru soudců byla hlavou gangu.

„V jejím případě jsme neshledali nic polehčujícího. Proto je trest nejpřísnější. Měla dominantní postavení ve skupině, byla mediátorem, stala se organizátorem. Všichni se na ni obraceli,“ vysvětlila předsedkyně senátu Lucie Bočková.

Hlavním aktérům hrozily tresty od 10 do 18 let vězení. Ve většině případů se odsouzení k nejvyšším trestům v rozmezí osm až 13 let odvolali hned v soudní síni.

Podle obžaloby byl pravou rukou šéfové Josef Brestovanský, který v případě potřeby za Hankovou zaskakoval. Muži s přezdívkou Joker soudci vyměřili 11 roků rovněž ve věznici se zvýšenou ostrahou a k tomu peněžitý trest 350 tisíc korun.

Protože část souzených jezdila pro léky s pseudoefedrinem nezbytné pro výrobu pervitinu do Polska a především Srbska, nejaktivnější členové skupiny gangu byli obžalováni i ze zapojení do zločinecké skupiny působící ve více státech.

Parta měla k dispozici upravené auto s úkrytem ve speciálně upravené nádrži, do kterého se vešly desítky tisíc tablet s pseudoefedrinem. Ty dodavatelé v zahraničí před nacpáním do auta vyloupali z plastových platíček a takhle je řidič pašoval do České republiky. Někdy v zahraničí nakupovali za statisíce korun nejen tablety, ale i lahvičky s tekutým lékem. Část takto získaných surovin v Čechách prodávali, z části zapojení členové vařili drogu pervitin.

Po velkém zatýkání Národní protidrogové centrály v létě 2023 při akci s krycím názvem Potok mluvčí centrály Lucie Šmoldasová uvedla, že z léků členové skupiny vyráběli drogy na několika místech v Plzeňském kraji a také v budově bývalé konírny někdejší továrny na Bruntálsku.

„Byly zajištěny tři kompletní laboratoře včetně velkého množství chemických látek a toxických roztoků. Zajištěn byl i pervitin a tablety s pseudoefedrinem. Dále pak sedm motorových vozidel a patnáct mobilních telefonů používaných při páchání trestné činnosti, sněhová fréza, nelegálně držená střelná zbraň a finanční hotovost - téměř 850 tisíc korun a přes tři tisíce eur,“ vypočetla Šmoldasová.

„Na základě výpovědi jednoho z obviněných policisté v rámci domovní prohlídky vykopali z hliněné podlahy pod schody jednoho z domů pomocné chemické látky pro výrobu metamfetaminu, konkrétně jód a fosfor, který je navíc nebezpečnou chemikálií, protože je to vysoce hořlavá látka,“ dodala Šmoldasová.

Varny fungovaly v domech v Plzni, Plasích i ve Štěnovicích na Plzeňsku, v několika řadových garážích v Plzni, policisté zasahovali také v bytovém domě poblíž plzeňského pivovaru.

Velké zatýkání ohrozil jeden z kriminalistů. Daniel Karlík se těsně před akcí zmínil v autoservisu známému, že se něco chystá. Policie pak při vyšetřování zjistila, že se informace o rozsáhlé razii v řádu desítek minut rozletěla po celé republice a Evropě. Karlíkovi vyměřil loni soudce za maření úkolu úřední osoby peněžitý trest 40 tisíc korun, pro oceňovaného policistu to znamenalo nucený odchod od policie.

Podle spisu se varovná informace o připravovaném zátahu dostala i k Josefu Brestovanskému, který před zatýkáním stačil odcestovat do Španělska. V té době byla v zahraničí také hlavní postava drogové kauzy Lenka Hanková. Oba zmizelé dopadli takzvaní lovci lebek v závěru roku 2023 a dopravili je zpátky do Česka.

Kriminalisté obvinili sedm lidí za výrobu a distribuci pervitinu (13. 9. 2023)