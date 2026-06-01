GIBS prověřuje úmrtí vězně v Plzni, zemřel po vypití dezinfekce od vychovatele

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle serveru Novinky.cz druhý květnový víkend rozlil třem odsouzeným z Ukrajiny dezinfekční roztok do plastových lahví, který vypili. Všichni skončili v nemocnici, zhruba čtyřicetiletý muž po několika dnech zemřel.
"Mohu potvrdit, že GIBS si věc převzala a nyní se jí zabývá," řekl serveru mluvčí inspekce Jakub Augusta. Další informace odmítl sdělit.
Incident se stal ve věznici v průběhu svátečního víkendu 10. května. "V případu jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví. Podezřelým je vychovatel, který dezinfekci odsouzeným poskytl," napsaly Novinky.cz s odkazem na dobře informovaný zdroj.
Server iDNES.cz už dříve uvedl, že několik vězňů v Plzni se dostalo k dezinfekci, tři z nich ji vypili a skončili v nemocnici.
Lékaři stanovili jako předběžnou příčinu smrti jednoho z vězňů otok mozku, definitivně to má potvrdit nařízená soudní pitva. Vězni údajně měli pít dezinfekci účinnou proti koronaviru, která kromě ethanolu obsahuje také peroxid vodíku, uvedly Novinky.cz.
V plzeňské věznici, která patří k největším v zemi, je to další mimořádná událost v krátké době. V dubnu tam podle policie jeden odsouzený vězeň napadl spoluvězně, policie věc vyšetřuje jako pokus o vraždu. Loni na podzim kriminalisté obvinili z vraždy osmadvacetiletého vězně podezřelého z toho, že na konci října uškrtil svého čtyřiačtyřicetiletého spoluvězně.