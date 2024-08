V plzeňské zoo se narodilo mládě guerézy, matka si bílou opičku pečlivě střeží

„Máme z toho obrovskou radost. Pořízení prvních snímků bylo náročné i kvůli péči matky Gypsi a celé tlupy, které mládě bedlivě hlídají,“ popsal mluvčí plzeňské zoologické zahrady Martin Vobruba.

Srpnové mládě je v pořadí dvanácté odchovávané od roku 1998, kdy v Plzni začali s chovem tanzanského poddruhu guerézy angolské. Letošní mládě ale není výjimečné jen tím, že je úplně prvním narozeným v novém pavilonu.

„Je to mládě s pražskou stopou. K jeho početí totiž došlo během jarního azylu naší skupiny v Praze. Matkou je zkušená chovná samice Gypsi, pohlaví mláděte ještě neznáme. Návštěvníci mohou mládě spatřit podle aktivity tlupy buď na jednom ze dvou ostrovů, případně při slunění na lávce nebo v prostorné vnitřní expozici pavilonu,“ dodal Vobruba.

První zoologickou zahradou v tehdejším Československu, kde v říjnu 1988 začali chovat první pár těchto opic narozených ještě v Africe, byla ZOO Dvůr Králové. Celkem bylo do republiky dovezeno osm zvířat. V Plzni s chovem gueréz začali o 10 let později. „Ty již nepoznaly původní pavilon opic, ale rovnou ostrovní výběh se stromy,“ připomněl mluvčí.

ZOO ve Dvoře Králové a v Plzni patří podle Vobruby k historicky nejúspěšnější v chovu a rozmnožování tohoto druhu opic. Jenže v obou zahradách se rodili více samečkové. „Z těchto důvodů byla v plzeňské zoologické zahradě na několik let sestavena kromě chovné tlupy souběžně i čtyřčlenná pánská skupina z nezadaných samců v poutavé expozici afrických bažin spolu s antilopami a ptáky. Prvogenerační chovný pár Zun a Timi vystřídala posléze druhá generace Tim a Viky. Jejich první syn byl pojmenován na počest herce Martina Dejdara jménem Dardej. Nové chovy byly později založeny v Krakově a Wroclavi, dva plzeňští mládenci odjeli do Bratislavy a jeden dokonce až do Jižní Afriky, další chov je v Zoo Na Hrádečku u Jindřichova Hradce,“ vypočítal Martin Vobruba.

Podle něj tanzansky poddruh guerézy v současné době chová jen sedm zoologických zahrad v Evropě, o něco více jich je v USA.