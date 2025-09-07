Vzácné zmije mají mláďata, pavoučí ocas se jim zatím nevyvinul

Valentýna Bílá
  7:42aktualizováno  7:42
Plzeňská zoo je jediná na světě, která chová zmiji pavoučí. Teď si zahrada připsala další prvenství. Povedl se jí totiž odchov těchto jedovatých horských hadů, vylíhlo se šest mláďat. Plaz je zvláštní tím, že na ocasu má pavoučí výrůstek.

Šest mláďat se začalo líhnout 27. července a už druhý den byla všechna venku z vajec.

„Naprosto jedinečného odchovu bylo možné docílit díky chovu rodičů v expozici, kde je možné přesně napodobit přirozené podmínky v místě výskytu tohoto druhu – íránských horách, a to včetně chladného zimování a v závislosti na ročním období se měnící délky dne,“ tvrdí zoolog Karel Kodejš.

Pokračuje, že inkubační doba byla v případě plzeňské zahrady 42 dní, což je odrazem toho, že samice, podobně jako u příbuzných druhů, klade vejce již v pokročilém stadiu vývoje embrya. Běžná inkubace hadů je více než 65 dní.

Zmije pavoučí má prodloužené šupiny na konci ocasu, což napodobuje pavouka. U mláďat však zatím chybí. „Jediné, co jeho budoucí přítomnost napovídá, je rozšířený konec ocasu,“ vysvětlil zoolog.

Plzeňská zoo chová jako jediná na světě unikátní zmiji s „pavoučím“ ocasem

Mladé zmije zatím pavoučí ocas k lákání své potravy, ptáků, nepotřebují. Prozatím si vystačí hlavně s ještěry a mláďaty drobných savců.

Chovný pár získaný od švýcarského soukromého chovatele je v plzeňské expozici od února 2023 rovněž jako jediný veřejně vystavený pár na světě. Návštěvníci zoo mohou už jedno z mláďat obdivovat na vlastní oči. Je vystaveno v expozici Království jedu v samostatném teráriu.

Plzeňská zoo chová jako jediná na světě bizarního hada (23. 2. 2023)

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Vlast v ohrožení. V Praze po Mnichovu přejmenovávali obchody, firmy i kina. Mizely anglické i francouzské názvy

Deziluze českého národa po mnichovské konferenci na podzim 1938 a po odstoupení pohraničních oblastí nacistickému Německu se projevila různými způsoby. Například odklonem od jazyka spojenců, kteří...

7. září 2025

Když mládě z hnízda nezachráníme, mají nás za lotry, říká šéf záchranné stanice

Libor Šejna vypráví o práci v Záchranné stanici živočichů Makov na Písecku. Teď v ní mají 150 zvířat. Vychovali tu například čápa Josefa, který se odtud vydal do světa, ale skončil už ve Vodňanech na...

7. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Porod má být pozitivní, jeho nepřítelem je strach, říká zkušená asistentka

Už téměř čtyři dekády pracuje Miloslava Kameníková jako porodní asistentka. Se svým týmem ve FN Brno řeší individuální přístup k péči. Od začátku jí nebylo lhostejné, jakým způsobem přicházejí děti...

7. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Filharmonie Brno zahájí 70. sezonu Mahlerovou monumentální symfonií

Filharmonie Brno zahájí svou 70. sezonu Symfonií č. 3 Gustava Mahlera, kterou odborníci často popisují jako kolosální či monumentální. Trvá téměř dvě hodiny,...

7. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

Tři popálení po výbuchu v Sušici zůstávají v nemocnici, jednoho propustili

Tři ze čtyř pacientů, kteří se popálili při výbuchu hořlaviny v noci na sobotu v Sušici na Klatovsku, zůstávají v péči nemocnic. Dva lidé s nejvážnějšími...

7. září 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Ve Vrbně pod Pradědem vzplála střecha rodinného domu, škoda 10 milionů

Škodu za deset milionů korun způsobil sobotní požár střechy rodinného domu ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Kvůli požáru museli hasiči vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Nikdo se...

7. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Při nárazu autem do stromu u Sebranic na Svitavsku zemřel 77letý řidič

Při nárazu osobním autem do stromu u Sebranic na Svitavsku v sobotu zemřel sedmasedmdesátiletý řidič. Auto po nárazu začalo hořet. Muž v autě cestoval sám. ČTK...

7. září 2025  8:56,  aktualizováno  8:56

Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem

Mokřad v Zamilovaném hájku nebo širší koryto říčky Ponávky obsahuje vítězný návrh, jenž vzešel z krajinářského soutěžního workshopu organizovaného Kanceláři...

7. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Opravy na silnici I/15 mezi Mostem a Louny u Korozluk

7. září 2025  10:07

„Fantom" ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej následně odvezli na výslech do Příbrami. S novináři promluvil jeho...

7. září 2025  10:02

Sokolov dokončuje první etapu obnovy hřbitova, stála 16 milionů korun

Sokolov dokončuje první etapu revitalizace a rozšíření městského hřbitova za skoro 16 milionů korun. ČTK to řekl starosta Petr Kubis (ANO). Kapacita bude...

7. září 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Přestavba bývalé slévárny na kreativní centrum skončí v Liberci v polovině září

Více než rok trvající přestavba bývalé slévárny Linser na kreativní centrum skončí v dolním centru Liberce v polovině září. Za rekonstrukci třípodlažní budovy...

7. září 2025  8:05,  aktualizováno  8:05

