Hartmanice na Klatovsku zahájily přestavbu mateřské školy a jídelny. Město zároveň připravuje výměnu technologie kotelny na biomasu. Obě stavby vyjdou na desítky milionů korun. ČTK to řekl starosta Pavel Valdman (SNK Hartmanice 2026).
"Rozběhli jsme první fázi rekonstrukce mateřské školy a školní jídelny za devět milionů. Celkově jde o projekt za 45 milionů korun, přitom ještě před třemi lety byl rozpočet 31 milionů," uvedl Valdman. Kapacita školky se nezvýší. Podle starosty jde o patrovou multifunkční budovu, kde jsou kromě dvou tříd školky také školní jídelna, pošta a klubovna skautů. Objekt je pod městským úřadem směrem na Novou Ves.
Školku město od října přemístilo do budovy základní školy, kde bylo jedno patro prázdné. Školní jídelna je dočasně v hotelu Vintíř na náměstí, který radnice předloni odkoupila od soukromníka a provozuje ho. "Teď tam vaříme pro důchodce a pro základní a mateřskou školu," uvedl starosta.
Ve dvou třídách školky mají Hartmanice 40 dětí. Základní školu pro první stupeň provozují ve dvou třídách, kam pravidelně dochází 24 žáků. V evidenci jich má dvojnásobek, ale část dětí se učí doma. "Děti, které vyjdou ze školky, nám tady, bohužel, ve škole nezůstávají. Chodí třeba do Sušice nebo tam, kam jezdí rodiče za prací," uvedl Valdman.
V budově se v současnosti mění všechna okna i dveře a předělávají se záchody a sprchy v obou třídách. Částečnou obnovou projde také jídelna, kompletně se vymění zařízení kuchyně, varné nádoby, konvektomaty a myčky. "Na devět milionů vyjdou stavební práce a teď vypisujeme soutěž na dodavatele zařízení kuchyně asi za tři miliony," uvedl Valdman. V projektu jsou ještě fotovoltaické panely na střeše, zateplení fasády, nátěry a úprava střechy. "Prováděcí dokumentaci máme na 45 milionů, což bychom najednou nezvládli. Budeme to dělat svépomocí po etapách," řekl starosta. Hartmanice také požádají o dotace na úsporné vytápění a zateplení.
Město připravuje vyhlášení soutěže na výměnu technologie v kotelně na biomasu. Dva kotle, které pracují už téměř 30 let, dodávají teplo třem čtvrtinám z téměř 1000 obyvatel. "Náklady budou přes 20 milionů, máme nastřádáno," uvedl. Město dokončuje projekt, soutěž vyhlásí na začátku příštího roku a modernizaci provede do příští zimy. Dotace na kotle na biomasu, které stát dříve podporoval, podle starosty vyhlášené nejsou.
Dřevní štěpku nakupuje město poslední asi tři roky za 450 korun za metr krychlový. "S cenou tepla se pohybujeme kolem 900 korun za gigajoule," uvedl Valdman. Kapacita kotelny by byla dostatečná i pro další objekty, ale ve městě se nové domy nestaví.