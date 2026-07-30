Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávají požáry, v přírodě jich dnes hasili 16

Hasiče v Plzeňském kraji dnes celý den zaměstnávají požáry polí a lesů. Ve volné přírodě jich k 18:30 hasili po celém kraji 16, řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu, vysokým teplotám dnes kraj na podnět hasičů vyhlásil od pátku 31. července zákaz rozdělávání ohňů.
Například po 12:30 vyjeli dobrovolní i profesionální hasiči z Plzeňského a Jihočeského kraje k požáru u Hradiště na pomezí obou krajů. "První oznámení hovořilo o hořícím valníku a lesním porostu, následně bylo upřesněno, že požár zasáhl les, pole i traktor," uvedl Poncar. Požár zlikvidovali asi za 50 minut.
O hodinu později začali hasiči likvidovat požár pole u Vochova nedaleko Plzně. Oheň se rychle šířil a byl viditelný z velké dálky. Po příjezdu první jednotky zjistily, že hoří pole o přibližném rozsahu 50 krát 100 metrů.
Po 13:00 hasiči zasahovali u požáru lesa v obtížně přístupném terénu u Kaliště na Klatovsku. "Původní informace hovořily o hořící hrabance, následně bylo upřesněno, že požár zasáhl i stromy. Konečný rozsah činil přibližně 800 metrů čtverečních, podle předběžného odhadu revírníka nepřesáhne škoda na lesním porostu 10.000 korun, uvedl Poncar
Duchapřítomnost řidiče traktoru zabránila škodě za statisíce korun při požáru na jižním Plzeňsku, kde odpoledne začala hořet sláma naložená na valníku za traktorem. Řidič soupravy valník včas odpojil a hořící náklad vysypal na pole. Od vysypané slámy ale chytlo strniště. Hasiči dostali plameny rychle pod kontrolu.
Krátce před 17:00 se začal ve Všepadlech na Domažlicku šířit požár od včelína ke stavení, později zasáhl i stodolu a stromy v okolí. Ve stejnou dobu hasiči hasili také požár strniště mezi Borkem a Dehetnou na Tachovsku. Vlivem sucha a větru se oheň rychle šířil a než ho hasiči dostali pod kontrolu, shořela plocha 120 krát 30 metrů, škoda nevznikla.
Hasiči v Plzeňském kraji hasí v poslední době zvýšený počet požárů. Podle on-line statistiky od začátku července do dnešního podvečera uhasili 186 požárů, z toho bylo 38 požárů lesních porostů a 67 požárů polních porostů a trávy. Loni za stejnou dobu to bylo 97 požárů, z toho 23 lesních a 13 polních. V roce 2024 měli za stejné období 71 požárů, mezi nimi deset lesních a 14 polních.