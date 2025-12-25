Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, vyjížděli 40krát

Autor: pek
  12:22aktualizováno  12:22
Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, jako byl ten letošní. Vyjížděli hned ke třem velkým požárům, poplach měli vyhlášený celkem čtyřicetkrát.
Hasiči zasahovali u požáru sklárny v Rajsku u Sušice, kde plameny zničily střechu a podkroví a škoda dosahuje několika milionů korun. (24. prosince 2025)

Ve středu v podvečer, kdy v mnoha kuchyních už voněl smažený kapr, vyjížděli hasiči z osmi profesionálních a dobrovolných jednotek k požáru rodinného domu v Milčicích na Klatovsku. „Když jednotky přijížděly na místo, objekt už byl zachvácený objekt. Došlo k požáru a destrukci střechy, střešní konstrukce i podkroví,“ popsal územní řídící důstojník Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Miroslav Marek.

Hasiči zasahovali na místě několik hodin. I tak je dům těžce poškozený. Ve čtvrtek dopoledne na místě pracoval vyšetřovatel. „Příčina požáru ještě není známá, vyšetřovatel je právě na místě,“ uvedl Marek. Už teď je jasné, že škoda přesáhla milionovou hranici. I když materiální škody jsou značné, vše se naštěstí obešlo bez zranění lidí.

Ke dvěma velkým požárům budov vyjížděli hasiči na Sušicku a Rokycansku už 23. prosince před půlnocí. Oba zásahy se protáhly až do ranních hodin Štědrého dne.

Nejvíc požárů za pět let. Často hořelo kvůli prskavkám, do akce muselo i rypadlo

V půl dvanácté v noci vyjížděli hasiči k požáru sklárny v Rajsku nedaleko Sušice. I tam plameny zničily střechu a podkroví. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu, zasahovali tam hasiči ze sedmi jednotek. Škoda je odhadovaná na několik milionů korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů i policistů.

V budově je mimo jiné sklářské muzeum a funguje v ní i brusírna. Kromě toho, že sklárna je častým cílem turistů navštěvujících tuhle část Šumavy, hodně lidí ji zná i z televize. Režisér Jaroslav Soukup právě tady natáčel některé scény do seriálu Policie Modrava.

Hodně náročný zásah mají za sebou i hasiči na Rokycansku. Hodinu a půl před začátkem Štědrého dne vyjížděli k požáru opuštěné budovy v tamních bývalých kasárnách, do které se údajně často stahují bezdomovci. Když na místo dojely první vozy, střecha už byla v plamenech a oheň se šířil do obvodových stěn.

Kriminalita v Česku letos klesla. Přibylo ale vražd, v Jihomoravském kraji o 160 procent

„V průběhu zásahu došlo k destrukci budovy, z důvodu bezpečnosti se jednotky musely stáhnout a pokračovat v hašení pomocí výškové techniky. Zásah byl velmi náročný kvůli špatnému technickému stavu objektu a komplikovanému přístupu pro výškovou techniku,“ popsali na své facebookové stránce hasiči ze Strašic.

Kvůli výškové technice museli dokonce odřezávat stromy, které kolem objektu rostly.

Místní hasiči se do zbrojnice vrátili o Štědrém dni v půl desáté dopoledne. „Velké poděkování patří všem zasahujícím hasičům a také lidem, kteří nám po dobu zásahu poskytli teplý čaj, kávu a něco k zakousnutí. Tento zásah byl nejnáročnější událostí pro naši jednotku v tomto roce. Všichni hasiči jsou v pořádku, bez zranění a mohou tak usednout ke štědrovečerní večeři a vánočnímu stromečku,“ popsali strašičtí hasič na facebooku.

25. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

