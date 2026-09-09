Dolské hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu

Valentýna Bílá
  15:52
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Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem pózovaly již počtvrté, výtěžek z prodeje tentokrát půjde na charitativní účely.
Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté. Snímek je z lokality u Horní Břízy. (rok 2026)
Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté. Snímek je z lokality u Horní Břízy. (rok 2026)
Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté. Snímek je z lokality u Horní Břízy. (rok 2026)
Hasičky z Dolců na Plzeňsku znovu fotí odvážný kalendář. Letos již počtvrté. Snímek je z předchozích ročníků.
Hasičky z Dolců na Plzeňsku znovu fotí odvážný kalendář. Letos již počtvrté. Snímek je z předchozích ročníků.
9 fotografií

„Ta cedulka, co kouká pod zadkem, ta nejde zastrčit, co?“ ptá se dvou dívek, které zrovna pózují u rybníčku, fotograf z Plzně. Následně jedna z „modelek“ zjišťuje, že drobný nedostatek lze snadno a rychle vyřešit. Ještě stáhnout hasičské montérky níž, aby vynikly sexy červené kalhotky, a může vzniknout další snímek.

Tak to vypadalo během již čtvrtého focení snímků na kalendář pro příští rok u jezera v Horní Bříze. Pět děvčat, která měla odvahu svléknout se do spodního prádla, čeká ještě jedno focení v Roupově, než se vrhnou do výběru těch nejhezčích snímků. Z nich pak vznikne nejen nástěnný, ale také stolní týdenní a roční kalendář, magnetky i plakáty.

Některá se chce svléknout víc, některá méně

„Letos fotíme kalendář už počtvrté, takže to není ani o odvaze. Některá se chce svléknout víc, některá méně,“ popsala jedna z dobrovolných hasiček devatenáctiletá Nikola Havlíčková, která nechybí na fotkách už od prvního ročníku. Právě tehdy slavil Sbor dobrovolných hasičů Dolce 100 let od založení a zrodila se myšlenka svůdných kalendářů. Například vloni nafotily fotografie i bez podprsenek, ale i tak jejich vnady částečně zakrývaly uniformy.

Hlavní motivací pro vznik kalendáře byla především podpora jejich hasičského sboru. Za utržené peníze se například dovybavil sbor. Letos vůbec poprvé výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

Nikola patří mezi nejmladší hasičky, které do projektu šly, nejstarší je třicet let. Zatímco při prvním focení využily uniforem a techniky, kterou jejich sbor má k dispozici, další rok jim zapůjčili věci hasičští kolegové z Borovna. „Další rok zase hasiči ze Spáleného Poříčí a letos kolegové ze Šťáhlav, Chocenic a Roupova,“ vyjmenovala odvážná hasička Nikola.

Mění se pozadí

Aby pozadí nebylo pořád stejné, zkoušejí se nafotit na různých místech – například v lese, ve starém domě nebo u rybníku. S novou technikou, ale i s tou historickou.

A legrace prý během focení není málo. „Doprovází nás a pomáhají s technikou dva trenéři, kteří nás připravují na soutěže v požárním sportu. Mají vždycky vtipné hlášky,“ potvrzuje další z hasiček Marie Smolová, která se stane tváří dolského kalendáře již potřetí.

Vloni se jim podařilo prodat tisíc kalendářů. „Nejvíc si je kupují samozřejmě chlapi – hasiči. Třeba do hasičských zbrojnic. Kolik jich vytiskneme letos, zatím nevíme. Ale dotisknout se dají vždycky,“ dodala Nikola Havlíčková.

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