Soud zamítl čtyři podobné stížnosti na volby v Hazlově na Chebsku

Komunální volby v Hazlově na Chebsku jsou platné. Krajský soud v Plzni zamítl čtyři nezávislé, ale svým obsahem podobné, návrhy na zneplatnění voleb. Navrhovatelé poukazovali na údajně nezákonně přidělená čísla volebních stran, pochybení při sčítání dvoustranných lístků, zneužití místní televize a údajnou agitaci při roznášce lístků. Všechny čtyři námitky ale soud odmítl s tím, že nejsou průkazné nebo jsou zcela mylné, vyplývá z rozhodnutí soudu, které bylo dnes zveřejněno na úřední desce soudu.
Navrhovatelé uváděli, že losování čísel stran nebylo transparentní a že čísla stran kopírovala pořadí podání kandidátek. To soud jednoznačně odmítl s poukazem na to, že losování nemusí být veřejné, a také, jak doložil Městský úřad Cheb, se čísla stran neshodovala s pořadím podání.
Další pochybnosti měli navrhovatelé k samotnému sčítání. Tvrdili, že na volebním lístku byly na první straně uvedeny dvě strany a na druhé straně další dvě strany, přičemž voliči si toho nemuseli všimnout a mohli dát hlas stranám jen na první straně. To soud rovněž odmítl. Podobně mohly údajně vzniknout chyby při sčítání, když komise nemusela započíst hlasy z druhé strany volebních lístků. Podle soudu je ale nesprávná představa navrhovatelů o tom, že čísla volebních stran přímo ovlivňují chování voličů. "Volič je rozumně uvažujícím člověkem, který je schopen samostatně posoudit, které volební straně svěří svůj hlas," uvedl soud.
Ani vystoupení dosavadní starostky v regionální televizi před volbami a ani to, že jedna z kandidátek údajně agitovala za svou stranu, když roznášela volební lístky, nepovažoval soud za dostatečný argument k revizi volebního výsledku. "Tvrzení navrhovatelů je natolik obecné, že na základě něho nelze dospět k závěru o porušení volebního zákona, natož k závěru, že se tak stalo způsobem, který hrubě ovlivnil volební výsledky," shrnul soud.
V Hazlově letos kandidovalo pět sdružení. V devítičlenném zastupitelstvu získalo pět mandátů sdružení Místní pro Hazlov dosavadní starostky Lenky Dvořákové, po jednom pak zástupci ostatních čtyř sdružení. Současné vedení obce tak zřejmě bude pokračovat, v zastupitelstvu má vítězné sdružení většinu.