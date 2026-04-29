Řidič zavadil ramenem domíchávače o dráty elektrického vedení, náklaďák shořel

Valentýna Bílá
  9:52aktualizováno  9:52
Domíchávač betonu shořel v úterý odpoledne v Heřmanově Huti na Plzeňsku. Plameny pohltily vozidlo poté, co se řidič dotkl ramenem vozu elektrického vedení. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na více než pět milionů korun. Případem se zabývají policisté.
Řidič zavadil ramenem domíchávače o dráty elektrického vedení a vozidlo shořelo. (28. dubna 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

K požáru domíchávače betonu, který stál u rozestavěného domu, vyjížděli hasiči do ulice U pondu krátce po třetí hodině odpoledne. Při jejich příjezdu bylo vozidlo již celé v plamenech.

„Nasadili jsme dva C proudy,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kromě domíchávače hořel i vedle stojící kontejner a plameny zasáhly i zeď novostavby.

Náklaďák korbou škrtl o dráty a vzplálo mu kolo, zásah proudem dostal i řidič

Zasahovaly profesionální jednotky z Nýřan a Plzně-Košutky a také jednotka sboru dobrovolných hasičů z Nýřan. Na místo dorazili i policisté a pracovníci ČEZ, kteří vypnuli elektrický proud.

Čtyřicetiletý řidič se totiž ramenem domíchávače dotkl elektrického vedení a vozidlo začalo poté okamžitě hořet. Bylo nutné proud vypnout.

Po uhašení plamenů hasiči vypustili z ramene domíchávače hydraulický olej, aby jej mohli sklopit, a následně vozidlo odvézt pryč. „Škoda na vozidle je 5,1 milionu korun,“ vypočetl Poncar.

Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce, vyšla negativně. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti,“ uvedla k případu policejní mluvčí Eva Červenková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Meteorologové varují před mrazy, teploty spadnou až k minus šesti. Jak ochránit jahody?

Jahodárna Prostějov pořádá organizované samosběry jahod. Každý sběrač dostane...

Česko čekají další mrazivé noci. Do střední Evropy pronikne od severovýchodu studený vzduch, který v nočních a ranních hodinách srazí teploty pod bod mrazu. Nejchladněji bude ve čtvrtek, kdy mohou...

29. dubna 2026  11:40

Ostré hrany, nepovolené úpravy. Kontroly odhalily alarmující stav aut, co vozí turisty

Auta parkují často i tam, kde nemají.

Čtyři pětiny aut, co po Praze vozí turisty, má nějakou vážnou technickou závadu. Odhalila to nedávná magistrátní kontrola. Nedostatky nejenže ovlivňují vlastnosti vozidel, ale ohrožují bezpečnost...

29. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala

ŘSD mezi Litomyšlí a Janovem odpálilo poslední velkou nálož

Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...

29. dubna 2026  11:32

Město Cheb dokončuje opravy šancí a kasemat na chebském hradě

ilustrační snímek

Město Cheb dokončuje opravy šancí a kasemat na chebském hradě. Opravy hradního opevnění trvaly čtyři roky a zakončí se výsadbou zeleně. Výsledkem by měla být...

29. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letošní olomouckou královnou majálesu se stane horolezkyně Dina Štěrbová

ilustrační snímek

Letošní královnou olomouckého majálesu se stane horolezkyně, matematička a fotografka Dina Štěrbová. Pomyslnou korunu převezme příští týden ve čtvrtek od svého...

29. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Na Šerlichu vydatně rozšíří parkování, lyžaře příští zimu čeká provizorní zázemí

V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)

Potíže s parkováním v horském sedle pod Šerlichem by měly být v nadcházející zimě minulostí. Oblíbené nástupní místo pro hřebenovku v Orlických horách se po letech příprav a sporů dočká rozšířeného...

29. dubna 2026  11:22

Španělsko je na vzestupu. Po ochlazení Dubaje se investoři vracejí do Evropy.

29. dubna 2026  11:16

Soud v Pardubicích rozhodl o stížnostech na vazby v kauze útoku na LPP Holding

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích dnes projednal čtyři stížnosti proti vazbě v kauze lidí obviněných z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding....

29. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Provoz příbramské nemocnice je po úterním zásahu policie bez omezení, fungují všechna oddělení. Záležitost se podle mluvčího Martina Janoty nijak nedotkla poskytování zdravotní péče. Kriminalisté už...

29. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Match-fixing ohrožuje integritu sportu, legální trh pomáhá rizika odhalovat

29. dubna 2026  10:59

Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé sloužil jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj zamířily tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  10:54

Májové odpoledne na hradě Valdštejn

Borovice ničí skalní blok, na němž stojí hrad Valdštejn.

Tradiční odpolední program ve společnosti hudby a literatury zažijí v pátek návštěvníci hradu Valdštejn u Turnova.

29. dubna 2026  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.