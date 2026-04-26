Historické i akrobatické stroje otevřely v Plasích sezonu leteckých show

Novou sezonu leteckých přehlídek tento víkend tradičně otevřela dvoudenní akce Den ve vzduchu na letišti v Plasích na severním Plzeňsku. Na letišti místního aeroklubu viděly tisíce lidí po oba slunečné dny přes tři hodiny nabité leteckými ukázkami historických, vojenských i akrobatických letadel. Některé ukázky viděli diváci premiérově, řekl dnes ČTK mluvčí akce Jonáš Novotný.
"Jsme každoročně otvírák letecké sezony nejen v České republice, ale i evropské. I proto se k nám piloti tak hlásí, protože se po zimě už těší do kokpitu. Letos jsme tu měli kromě českých pilotů také Brita, Nizozemce, Italy nebo Francouze," řekl. Slunečné počasí pomohlo i zájmu diváků. Největší letecká přehlídka na západě Čech měla podle Novotného největší návštěvnost za poslední roky. "Loni jsme měli asi 18.000 návštěvníků, letos to bude určitě víc," řekl.
Na leteckou show se do Plas jezdí na jaře přes dvě desetiletí. Tradičním hostem leteckého dne je jeden z nejlepších akrobatických pilotů na světě Martin Šonka na stroji Extra 300SR. Svou víc než desetiminutovou ukázku, naplněnou nejsložitějšími akrobatickými prvky, doplnil také o živý komentář z kabiny, přestože v některých momentech dosahoval vysokého přetížení. Jeho další ukázka byla v inovovaném letounu Zlín Z-242L, který se poprvé představil na veřejné airshow.
Akrobacii předvedla také skupina Bemobox na šesti letadlech Zlín, kluzák Schleicher ASK-21 za živého doprovodu smyčcové skupiny Inflagranti nebo poprvé v ČR italská akrobatická formace Ttake Aerobatic Team se synchronizovanou show dvou vojenských cvičných letounů Yakovlev Yak-52.
"Ve světové premiéře jsme viděli společnou ukázku dvou proudových letounů Fouga CM.170 Magister a premiéru měl u nás v Plasích letoun OV-10B Bronco," řekl Novotný. Dvouocasý lehký bojový a pozorovací letoun s prosklenou kabinou Bronco je známý zejména z války ve Vietnamu.
Druhou světovou válku připomněl jeden z nejlepších stíhacích letounů války P-51D Mustang Little Rebel, ve světové premiéře se s dynamickou ukázkou představil Piper L-4 Grasshopper - lehký průzkumný letoun, který sloužil jako "oči velitelů" nad bojištěm a který se stal symbolem konce druhé světové války a osvobození západních Čech.
Z historických strojů se představila také sestava německých dvouplošníků Bücker 131 Jungmann z druhé světové války, sovětský cvičný letoun Jakovlev JAK C-11 nebo americký stroj Stinson AT-19B z roku 1942.
Letové ukázky, které byly po oba dny mezi 13:30 a 16:30, doplnil dopoledne program s atrakcemi pro děti i dospělé či rozhovory s piloty. Letový program zahájily přeletem armádní letouny JAS-39 Gripen.