Historickým městem roku 2025 v Plzeňském kraji se staly šumavské Kašperské Hory

Autor: ČTK
  13:48aktualizováno  13:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Středověké Kašperské Hory na Klatovsku jsou Historickým městem roku 2025 Plzeňského kraje. Postoupily do celostátního kola soutěže, které bude 16. dubna v Praze. Město se 1400 obyvateli a jeho okolí navštěvuje v letní sezoně stále více lidí, ročně určitě desetitisíce, řekl dnes ČTK starosta Jan Voldřich (Kašperky pro Život).

"Koncem loňského roku bylo dokončeno osm let trvající restaurování hlavního oltáře v kapli gotického kostela svaté Markéty na náměstí téměř za šest milionů korun. Z programu regenerace městských památkových zón jsme si každý rok sáhli na peníze a ty jsme převedli na místní farnost, která má kostel ve správě. Je to velké dílo a povedlo se," řekl starosta. Kostel je částečně otevřený přes hlavní letní turistickou sezonu a je tam průhled přes mříž na celou loď i na nový oltář.

Hlavním tahákem města je asi hrad Kašperk, který je v majetku města a je jednou z nejnavštěvovanějších památek v Plzeňském kraji. "Evidujeme lidi, kteří si zakoupí vstupenku na jeden z prohlídkových okruhů. Loni to bylo přibližně 50.000 platících, což držíme tři roky. Ale návštěvníků, kteří na hrad dorazí, je mnohem více, protože ne všichni se vydají na prohlídku. A přístup na nádvoří, kde je občerstvení a prodej suvenýrů, je zdarma," uvedl Voldřich. Mohou to být podle něj další až desetitisíce lidí.

Hrad, kde je pět trvalých zaměstnanců a v létě desítky brigádníků, je otevřený od 1. května do konce října, ale třeba i o Vánocích, na Nový rok a Velikonoce. V létě je tam asi 20 významných kulturních akcí - divadla a koncerty na nádvoří i v paláci.

"Péče v hradu probíhá kontinuálně, každý rok tam něco stavíme. Letos obnovíme dřevěné můstky téměř za milion korun - hlavní na vstupu do hradu, kde byl dříve padací most, a mostek do paláce. Hotovo bude před zahájením letní sezony," uvedl.

Hrad je ekonomicky v černých číslech. "Peníze na jeho provoz a běžnou údržbu získáváme ze vstupného a z prodeje občerstvení. Hrad si na sebe, v uvozovkách, vydělá. Z rozpočtu na něj nedoplácíme," řekl Voldřich.

Kašperské Hory mají také významnou městskou památkovou zónu v centru - celé náměstí a části ulic, které z něj vycházejí - Rejštejnská, Smetanova a další. "Máme tu do 20 kulturních památek - kromě kostela, také například radnici, což je dům číslo 1, dům Madonka ve východní části náměstí směrem na Vimperk a bývalou solnici v ulici Bohdana Týbla," uvedl starosta.

Solnice je dochovanou stavbou, kde ve středověku přespávali soumaři, když po Zlaté stezce dopravovali hlavně sůl z Pasova do Čech. "Půdorys náměstí je opravdu středověký a domy si z té doby zachovaly uliční čáry. Dochází k přestavbě nadzemních částí, ale suterény a sklepy jsou gotické," řekl Voldřich. Také při rekonstrukci náměstí, provedené před 15 lety, se tam vrátila autentická původní dlažba z tzv. kočičích hlav. "Je to kámen, který tady místní vysbírali na polích a v lesích a použil se tam. Myslím, že to každého návštěvníka zaujme," uvedl starosta.

Atraktivní je i historický dům Muzea Šumavy, jehož polovinu teď Plzeňský kraj modernizuje. Nové větší a interaktivní expozice o historii, kultuře a šumavské přírodě mají být hotové do jara 2027. "Mají v depozitářích spousty předmětů, které neměli kam dát a kde vystavit. Sousední budovu opravili už v roce 2022 a je tam velká expozice unikátního šumavského skla," řekl starosta.

Turisty láká i naučná stezka Cestou zlatokopů, což je osmikilometrový vycházkový okruh, který začíná a končí na náměstí. "Vede z velké části Amáliným údolím, krásnou přírodní rezervací, kde probíhala ve středověku významná těžba zlata a jsou tam vidět zbytky starých důlních děl s popisky," uvedl starosta. V jedné ze štol je fungující seismická observatoř, přístupná v návštěvních hodinách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

Věznice v Plzni na Borech. (11. ledna 2017)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:36

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.