Hlávkova nadace ocenila nejlepší loňské vědecké publikace

Autoři knih o malíři Vojtěchu Hynaisovi, starší době kamenné, biologických účincích chemických látek a o dětské gastroenterologii obdrželi dnes v Lužanech na Plzeňsku Cenu Josefa Hlávky za původní vědeckou a odbornou literaturu vydanou v uplynulém roce. Ceny udělované nadacemi Český literární fond (ČLF) a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se letos rozdávaly po 24., sdělila ČTK Helena Hájková z ČLF.
V kategorii společenských věd ocenila devítičlenná porota publikaci historičky umění Marie Mžykové Hynais. Dvoudílná monografie malíře Vojtěcha Hynaise podává náhled na umělcův život v kontextu jeho kulturního dění, věnuje se způsobu jeho malby, stavbě kompozic a práci s modely, přibližuje zázemí jeho života, kontakt se světově významnými osobnostmi či práci s žáky na akademii. Druhý díl zahrnuje katalog Hynaisových olejomaleb a pastelů, přílohy s daty, soupisy výstav, ocenění či ukázky Hynaisových podpisů.
V případě lékařských věd porota ocenila dílo specialisty v oboru dětského lékařství Nabila El-Lababidiho a kolektivu Dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa pro klinickou praxi. Kniha kromě komplexního pohledu na danou problematiku a častých pediatrických diagnóz zařadila i témata, která nejsou běžnou součástí pediatrických publikací, jako například střevní tuberkulózu. Některá témata autoři zpracovali z pohledu několika různých oborů, například alergii na bílkovinu kravského mléka z pohledu gastroenterologa, alergologa a nutričního terapeuta.
Za nejlepší loňskou vědeckou publikaci v oboru věd o neživé přírodě ocenila porota dílo Jiřího A. Svobody a kolektivu Paleolit českých zemí, které propojuje výsledky badatelské práce z přírodovědných disciplín a české archeologie starší doby kamenné. Kniha vyšla ke 100. výročí nálezu Věstonické venuše a také v roce objevu mamutího naleziště v Ústí nad Labem.
Nejlepší vědeckou prací v kategorii věd o živé přírodě za uplynulý rok je podle poroty kniha Pavla Hradila a Miroslava Sourala Chemické látky a jejich biologické účinky. Věnuje se mimo jiné léčivům, pesticidům či bojovým látkám a kromě jejich chemické struktury uvádí jejich použití, základní mechanismy účinku i časové údaje o tom, jak dlouho jsou některé látky používány či jak dlouho trvá od objevu nové sloučeniny její uvedení na trh.
Architekt Josef Hlávka, který prožil na zámku v Lužanech část života, se zasloužil o založení České akademie věd, umění a slovesnosti a založil Národohospodářský ústav. Věnoval veškerý svůj majetek k dobročinným účelům nadaci pro podporu české vědy a umění.