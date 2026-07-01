Hlavní strany v Plzni mají kandidátky pro obecní volby hotové nebo je dokončují

Hlavní plzeňské politické strany a hnutí sto dnů před podzimními komunálními volbami mají své kandidátky hotové nebo na nich dokončují poslední úpravy. Připravují volební kampaň, která se naostro rozjede až ke konci prázdnin a v září. Jednotliví kandidáti i stranické týmy ale značně posilují svou aktivitu na sociálních sítích. Sdílejí příspěvky a točí krátká videa o tom, co se v Plzni v minulých letech podle nich podařilo, nebo naopak u opozičních stran s kritikou dosavadního vedení magistrátu. Mnozí také sdílejí osobnější sdělení, rodinné události, zážitky ze sportu, kultury a podobně. Obecní volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb je ohlášeno na 16. a 17. října.
V Plzni bude funkci primátora obhajovat z první pozice kandidátky ANO Roman Zarzycký. Hnutí postaví kandidátky i ve většině obvodů města. Současní starostové za ANO budou obhajovat pozice například v největších obvodech Lochotín, centrum, Doubravka a v menších Liticích.
Také další strany vládnoucí magistrátní koalice postavily do čela svých kandidátek současné primátorovy náměstky a členy rady. První místo kandidátky STAN patří náměstkovi pro dopravu a životní prostředí a předsedovi městské organizace STAN Aleši Tolarovi, Piráti postavili do čela své kandidátky prvního náměstka primátora Pavla Bosáka. Hnutí Pro Plzeň, které se pro volby spojí s lidovci, vede jako lídr radní pro sport Tomáš Morávek.
Volby v Plzni vyhrálo v roce 2022 Spolu, které získalo 15 z 47 křesel v zastupitelstvu, z toho má nyní devět míst ODS, tři lidovci a tři TOP 09. Těsně druhé skončilo ve volbách ANO, které má rovněž 15 mandátů, Pro Plzeň má pět křesel, SPD, STAN a Piráti po čtyřech.
Lídrem opoziční ODS je právník a komunální politik Lukáš Hegner. TOP 09 se pro volby spojila se Zelenými a s nestranickými kandidáty, kteří jsou často lidé, kteří kvůli různým názorovým rozporům nedávno opustili STAN. Koalici s názvem Chceme Plzeň opoziční zastupitel TOP 09 Michal Vozobule, který byl v minulém volebním období náměstkem primátora pro dopravu.
V čele kandidátky SPD je manažer výroby Július Líška. Komunisté postaví samostatnou kandidátku v čele s Lídrem Jiřím Valentou. SOCDEM postaví kandidátku s názvem Sociální demokracie s Plzeňáky, lídrem je bývalý starosta obvodu Doubravka Michal Chalupný. Většina těchto stran postaví kromě magistrátu také pro největší městské obvody 1 až 4. Komunisté nebo sociální demokraté zřejmě jen pro obvody 1 a 4.
V kraji se na podzim uskuteční také volby do Senátu v obvodu číslo devět, který zahrnuje okres Plzeň-město bez okolních obcí a také bez městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Kandidaturu oficiálně oznámil občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který je senátorem dvě volební období. Vyzve ho například náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová z ANO nebo komunista Jiří Valenta. Kandidaturu oznámila také například primářka pediatrického oddělení Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeň.