Hlavní tah do Německa na Domažlicku byl kvůli nehodě tři hodiny zavřený

Hlavní tah do Německa před státní hranicí na Domažlicku je po třech hodinách uzavírky plně průjezdný. Před 09:00 se tam srazil kamion a dodávka s vlekem. Úsek silnice I/26 v mezi obcemi Česká Kubice a Babylon se musel objíždět. Při nehodě, která se obešla bez zranění, vyteklo z proražené nádrže kamionu hodně nafty a silnici museli hasiči uklidit. Komunikace byla před 12:00 plně zprůjezdněná, řekla ČTK mluvčí policie Barbora Kunešová.
Nafty tam mělo podle informací policie vytéct zhruba 500 litrů. Dvanáct hasičů ji muselo zachytávat a následně vozovku uklidit.