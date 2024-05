Plzeň bude mít městský holubník, přemnoženým ptákům budou odebírat vejce

Snižování počtu holubů ve městě má probíhat odebíráním jejich vajec, které jsou nahrazovány umělými náhražkami. Je to alternativa k odchytu holubů a jejich usmrcování.

Takové holubníky jsou v provozu v několika českých městech. V zahraničí jsou více rozšířené. Zastánci tohoto řešení tvrdí, že se jedná o efektivní cestu, jak počet holubů snižovat.

Náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Tolar ze STAN řekl, že pro městský holubník bylo už vybrané místo v centru Plzně. Je to v budově, kterou vlastní město v sadech Pětatřicátníků.

Vyhradí jim půdu

„Co nevidět bychom měli mít stavební povolení. Jde pouze o změnu vyžití půdy domu. Na samotném řešení prostoru a následném provozu se bude podílet nezisková organizace, která se na tuto problematiku zaměřuje,“ uvedl. Provoz podle náměstka souvisí se zajišťováním krmení a vody pro ptáky nebo ve výměně vajec za náhražky.

Vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Svobodová Kaiferová potvrdila, že městský holubník by měl být hotový do konce roku. „Abychom stihli ještě zimní sezonu, aby si holubi zvykli na ten prostor, než začnou zjara příštího roku hnízdit,“ konstatovala.

Kapacita by měla odhadem stačit pro 100 až 120 ptáků. Organizace, která bude zajišťovat provoz, má již zkušenosti z praxe v jiných městech.

Zástupci Plzně zvažovali i vybudování městského holubníku ve čtvrti Skvrňany, kde je holubů momentálně hodně. Koncentrace ptáků se podle Svobodové v Plzni ovšem postupem času mění.

Ptáci hnízdí až pětkrát do roka

„Dřív byli holubi zejména v historickém jádru. Jakmile ale proběhla revitalizace centra a historické budovy byly opravené, přesunuli se holubi na dlouhá léta do oblasti Lochotína, kde to byl problém. S revitalizací tamních domů, kdy se opravily fasády a prostory, kde holubi sídlili, se přesunuli na jinou lokalitu. Například domy ve Skvrňanech nebyly ještě tak dobře opravené a navíc jsou tam v okolí pole, kde bývá často zaseto, a to se holubům líbí. My tam ale nemáme vhodné městské pozemky, kam bychom holubník umístili. Takže tam jsme zvažovali variantu mobilního holubníku podobného upravené maringotce,“ vysvětlila.

Dagmar Svobodová Kaiferová předběžně odhaduje, že pořízení prvního městského holubníku v sadech Pětatřicátníků bude stát 300 až 500 tisíc korun.

Propagátoři městských holubníků upozorňují, že v městech běžně používané usmrcování holubů není efektivní. Ptáci se navzdory intenzivnímu hubení vrací a vzhledem k tomu, že hnízdí třikrát až pětkrát do roka, jim netrvá dlouho, než svou populaci zase obnoví.

Odborníci upozorňují, že i kvůli nehumánní deratizaci fungují v zahraničí městské holubníky. Rozšířené jsou například v Německu, ikonickým příkladem je v tomto případě město Augsburg.

„Když se holubi v určité lokalitě pozabíjí, tak se stejně za určitou dobu znovu domnoží, často i vlivem šoku velkého populačního úbytku. Je to takový kolotoč, který nevede ke snížení, ale k celkovému udržení populace,“ uvedla pro portál iDNES.cz Michaela Klimšová, která se tématu začala věnovat před několika roky.