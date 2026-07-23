Horažďovice na Klatovsku ukončily obnovu sportovišť u bazénu za 100 mil. korun

Pětitisícové Horažďovice na Klatovsku dokončily úpravu sportovního a rekreačního areálu Lipky z 60. až 70. let minulého století. Obnova komplexu vedle krytého bazénu stála včetně parkoviště a sítí téměř 100 milionů korun. Do začátku příští sezony město dodělá zázemí pro vodáky u mola na řece Otavě. ČTK to řekl starosta Michael Forman (Občané HD).
"Sportoviště je hotové, všechno už je zkolaudované. Ještě čekáme, jak dopadne nově osetá tráva, tedy jestli už fotbalisté budou moct na podzim hrát," řekl. Už dva roky je hotové tréninkové hřiště za bazénem, nedávno skončila obnova hlavní fotbalové plochy, kabin a infrastruktury, která si vyžádala spolu s parkovištěm před bazénem nejvíc peněz.
Kapacita parkoviště se zvýšila asi na 100 míst. "Místo starých kabin z roku 1956 se postavily nové, odpovídající 21. století. Fotbalové hřiště se posunulo zhruba o deset metrů, zrušila se stará tribuna a vybudovala nová," řekl starosta. Nová je také příjezdová cesta k vodáckému kempu a k jezu, kterou mohou využívat i záchranáři a státní podnik Povodí Vltavy.
"Byla to opravdu rozsáhlá stavba, blížilo se to ke stovce milionů korun. Bylo tam hodně infrastruktury v zemi - kanalizace, voda a veřejné osvětlení," uvedl starosta. Zázemí musí být zděné, protože areál je v zátopovém pásmu. Město ještě upraví okolí.
Poslední etapou bude přestavba původních fotbalových kabin na vodácké zázemí se sprchami a sociálním zařízením za více než deset milionů korun. "Začne v září a termín dokončení je poslední květen příštího roku, abychom stihli začátek nové vodácké sezony," řekl Forman. Horažďovice chtějí současně opravit tenisové kabiny.
Zázemí pro vodáky vznikne u nového mola a kempu, kde nastupují a vystupují lidé z lodí ve směru na Strakonice. Povodí Vltavy nyní dokončilo úpravy jezu Mrskoš u mlýnů, který podle Formana značně komplikoval průjezdnost. "Nově bude bez problémů a vodáci už tady nebudou mít tak komplikovaný prostup řekou," uvedl starosta. Atraktivita Otavy tak podle něj ještě stoupne. Náhrada části pevného jezu novým pohyblivým jezem sníží povodňová rizika, zlepší průtok a zajistí ekologickou průchodnost toku.