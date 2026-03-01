V Horažďovicích otevřou nový obor, podpořil ho tvůrce hry Kingdom Come

Dva nové obory nabízí deváťákům Střední škola Horažďovice na Klatovsku. S ohledem na úspěchy počítačových her českých vývojářů by se hitem mohl stát obor Informační technologie se zaměřením na vývoj aplikací a počítačových her. Nově škola nabízí i obor Ekonomika a podnikání s přesahem na marketingové a reklamní strategie.
ilustrační snímek | foto: Střední škola Horažďovice

„Do každého z oborů hodláme přijmout 17 žáků devátých tříd. Ještě dva, tři roky budou vycházet z devátých tříd silné ročníky, proto jsme nové obory otevřeli právě nyní,“ vysvětlila zástupkyně ředitele školy Jitka Englerová.

Po přijetí dalších žáků stávající prostory ve školní budově bývalého kláštera nebudou stačit. Proto zřizovatel školy, Plzeňský kraj, využil nabídky na odkoupení zbývající části kláštera, kde vzniknou další prostory.

„Bude se rekonstruovat další část kláštera v Horažďovicích, která navazuje na dosavadní prostory,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová. Nastínila, že zde vzniknou nové učebny, poradenské pracoviště a prostory pro ubytování žáků školy. Rekonstrukce by měla stát zhruba 70 milionů korun bez DPH. Předpokládané ukončení rekonstrukce je naplánováno na konec srpna 2028. Část budovy se bude ale využívat již od září příštího roku.

S přípravou oboru pomáhal vývojář Kingdom Come

Otevření nových oborů škola připravuje několik let. Součástí příprav byla i návštěva školy z loňského května, kdy do ní zavítal vývojář úspěšné hry Kingdom Come Jan Němec, který škole s přípravou nového oboru zaměřeného na počítačové hry radil. „Tohle je velká paráda! “ komentovala tehdy škola na Instagramu vzácnou návštěvu.

„Nový obor – grafický design – jsme otevírali naposledy před 16 lety, nyní nastal čas nabídku rozšířit,“ uvedla Englerová. Výhodou nových oborů podle ní je, že využijí zázemí stávajících oborů.

Obor grafický design bude mít s oborem Informační technologie společné všeobecné předměty, studenti se budou dělit jen při odborných předmětech. Tato symbióza bude možná i v případě stávajícího oboru gastronomie a nového oboru ekonomika a podnikání. „Grafici mohou na některých projektech velmi úzce s vývojáři počítačových her spolupracovat,“ sdělila Englerová.

Student navrhoval pozadí pro počítačové hry

Vzpomněla si na studenta grafického designu, který se čtyři roky živil tím, že navrhoval pozadí pro počítačové hry. Englerová je přesvědčená i o tom, že obor je dobře načasovaný i proto, že v posledních letech slaví české počítačové hry obrovské úspěchy po celém světě. Pokud se oba maturitní obory naplní studenty, během čtyř let se škola rozroste z 300 na 436 žáků. „I při tomto počtu ale zůstaneme spíš školou rodinného typu,“ připomněla Englerová.

„Někdo preferuje ruch velkého města a školy s tisícovkami studentů, někdo větší klid a školu, kde je jídelna, internát, velká zahrada i školní dvůr na jednom místě. A to je právě naše škola, kterou krášlí i krásné historické prvky, za kterými sem jezdí i studenti historie ze Západočeské univerzity v Plzni,“ uvedla Englerová.

„Dole v klášterní budově je ambit, který obklopuje rajský dvůr, na stropě jsou sklípkové klenby, což je obrovská památka pozdní gotiky,“ dodala zástupkyně a absolventka oboru historie v jedné osobě.

PĹ™estavba dominikĂˇnskĂ©ho klĂˇĹˇtera v Chebu zaÄŤĂ­nĂˇ, potrvĂˇ dva roky

