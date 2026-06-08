Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Horní Bělé se píše, že finanční výbor obce v roce 2024 neuskutečnil dostatečně veškeré činnosti, které mu ukládá zákon.
Podvodnými fakturami starosta deset let tuneloval obecní účet, přišel si na miliony
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