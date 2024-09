Chtěl se pomstít, tak sokovi odpálil bombu před domem. U soudu dostal 6 let

Krajský soud v Plzni uznal muže vinným z pokusu o vraždu s rozmyslem a z poškození cizí věci. Za to mu vyměřil úhrnný nepodmíněný trest v délce šesti let do věznice s ostrahou.

„Prokazatelně jednal s rozmyslem. Výbušný systém si dokonce předem vyzkoušel, jestli je funkční,“ odůvodnil výši trestu soudce.

Rozsudek není pravomocný, Michal Bubla se sice vzdal odvolání, ale státní zástupce si pro něj ponechal lhůtu.

„Zazněl rozsudek ve velmi nešťastné věci, kdy šlo o příběh kluka, který nezvládl rozchod se svojí přítelkyní. Byl naprosto v pořádku, pak se stala věc s tím rozchodem, do života mu vtrhl měsíc a půl nějakého šílenství a teď už zase je úplně normální kluk, který splňuje všechny atributy slušného člověka. On ví, že udělal chybu, velmi je mu to líto a ví, že trest dostat musí. S výší trestu jsem spokojený,“ vyjádřil se obhájce Jan Lego. Muži hrozilo za vraždu s rozmyslem od 12 do 20 let, soud tedy vyměřil trest pod spodní hranicí sazby.

Podle státního zástupce Martina Rykla si obžalovaný muž nakoupil všechny potřebné součástky pro výrobu domácí bomby – hřebíky, svorky, ocelové broky, šrouby, podložky, matice a odpalovací zařízení – a 19. února večer papírovou krabici položil před vchod paneláku ve Vančurově ulici v Horšovském Týně. Když se k ní dvaačtyřicetiletý muž, pro kterého byla určena, přiblížil, Bubla ji na dálku odpálil.

Kriminalisté muže obvinili a žalobce na něj následně podal obžalobu pro obecné ohrožení a pokus těžkého ublížení na zdraví. Navrhoval pro něj tříleté vězení. Kauzu měl projednávat Okresní soud v Domažlicích, ale Vrchní soud v Praze dospěl k názoru, že případ by mohl být kvalifikován přísněji na pokus o vraždu, a proto je hlavní líčení vedeno u Krajského soudu v Plzni. Kvalifikace se nakonec změnila na pokus o vraždu s rozmyslem. Žalobce v tomto případě pro muže navrhoval osm let nepodmíněně.

Střepiny zranily muže jen povrchově v obličeji a na noze. Výbuch poškodil i dům a vozidlo. „K závažnějším poraněním nedošlo jen z toho důvodu, že hlavní směr výbuchu byl ke stěně bytového domu a na parkoviště. Poškozenému reálně hrozilo těžké popálení, ožehnutí kůže, průnik drobných předmětů do kůže, hrozil zásah očí, následkem mohla být až slepota. Mohl také zranit osoby, které kolem domu v té době procházely. Tedy dopustil se obecného ohrožení a jednání, které směřovalo k úmyslu způsobit těžkou újmu na zdraví,“ vyjmenoval žalobce Martin Rykl.

Bubla před soudem řekl, že se cítí být vinen. Zpětně nechápe, jak to mohl vůbec udělat. Vše začalo tím, že se s ním rozešla přítelkyně a odstěhovala se k rodičům do Horšovského Týna. „Jednou jsem jí pomáhal odemykat nastartované auto, a když odjížděla pryč, pronásledoval jsem ji. Byl jsem zvědavý, kam jede. Jestli právě nejede za bývalým přítelem. Ztratila se mi, ale pak jsem auto našel u bytovky, kde jsem na zvonku našel jeho jméno. To mě velice ranilo, že mi lhala. Měl jsem pocit, jako by mně hořelo v hlavě,“ popisoval u soudu Michal Bubla, který je stíhán vazebně.

Přiznal, že se milenci chtěl pomstít, že mu vzal holku. Honily se mu hlavou myšlenky, že by ho nejraději zabil. „Nejsem ale vrah. Přemýšlel jsem, jak mu co nejvíce ublížit, zranit ho, aby ho to bolelo jako mě. Taky mě napadlo, že kdyby třeba kulhal, vrátila by se ke mně,“ četl Bubla. V televizi viděl zprávu o výbuchu, a co to způsobilo, a začal o bombě uvažovat. „Můj svět se smrskl na to, že se mu pomstím,“ přiznal.

Vzpomínal, že když si poškozený v osudný večer prohlížel krabici s bombou, třásl se. „Najednou mi došlo, že dělám strašnou věc. Nevím jestli nervozitou, ale zmáčkl jsem ovladač. Byla to strašná rána.“ Prý se mu ulevilo, když zjistil, že se sokovi v lásce nic nestalo.

„Lituji toho, co jsem udělal, chci se všem omluvit. Propadl jsem se do jiného světa, jako bych hrál počítačovou hru. Nepřál jsem si jeho smrt, s tím bych nedokázal žít,“ tvrdí obžalovaný.

Jeho bývalá partnerka řekla, že se rozešli po pěti letech vztahu. Michal na ni prý neměl čas a ona se zamilovala do jiného.