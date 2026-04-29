Hostouň na Domažlicku otevřela novou knihovnu, chápe ji jako základní vybavenost

Hostouň na Domažlicku otevřela novou knihovnu. Vznikla přestavbou vybydleného dvoupatrového domu, který dlouhodobě hyzdil náměstí. Kromě knihovny jsou v opraveném domě čtyři byty a minimuzeum. Přestavba vyšla město s asi 1300 obyvateli téměř na 18 milionů korun. Knihovna patří mezi základní občanskou vybavenost a ani v době internetu není zbytečná, řekl dnes ČTK starosta Miroslav Rauch (Nezávislí s podporou STAN). Další peníze dá město ještě do vybavení.
V Hostouni byla podle starosty nevyhovující a ne moc lákavá knihovna součástí obecního úřadu. "Přidávají nám (stát) další agendy, a tak úřad potřebuje stále víc místa. A navíc jsme chtěli mít novou pěknou knihovnu s čítárnou, která by lákala mladé, což se daří," uvedl. Podle něj zabírá knihovna s tisíci tituly celé přízemí. Jsou tam čítárna, dětské i dospělé oddělení, počítače, terasa i sociální zařízení. Otevřeno bude podle potřeby, zatím v pondělí a ve středu. Zájem se podle starosty zvyšuje, lidé jsou zvědaví.
S rozvojem internetu sice návštěvnost knihovny poklesla, ale postupně se místní, a zejména mladí, vracejí ke knížkám. "Manželka je učitelka češtiny, takže nám tam děti posílá a vede je k tomu, aby četly a získávaly si k nim vztah," uvedl. Hostouň si dlouhodobě drží oba stupně základní školy i školku.
Nad knihovnou jsou dva byty a ve druhém patře další dva. V současnosti se podle Raucha kolaudují, hned poté je město nabídne zájemcům. "Celou přestavbu jsme platili ze svého. Nechceme dotace, jsou to noční můry," uvedl.
Hostouň před několika dny opravila silnice a parkoviště u mateřské školy za deset milionů korun. Dále koupila hasičské auto za 11 milionů Kč a nedávno kolaudovala protipovodňová opatření za tři miliony korun. "Teď jsme se pustili do rekonstrukce školy, zateplení a vzduchotechniky za 22 milionů," řekl. Město na to získalo dotaci 15,5 milionu Kč z fondu životního prostředí.
Před čtyřmi lety opravilo město za 11 milionů korun kapli sv. Judy Tadeáše ve Štítarech, obnova ruiny trvala sedm let. "Slouží velmi dobře. Pořádáme tam akce, Velikonoce, Vánoce. Když přijedou turisté, tak jim ji moc rádi ukazujeme," dodal Rauch.