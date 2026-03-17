Hrad Kašperk na Klatovsku láká na divadlo, koncerty a historické slavnosti

Divadlo, koncerty i historické slavnosti připraví letos pro návštěvníky nejvýše položený královský hrad v Čechách, šumavský Kašperk. Po zimní přestávce se otevře na Velikonoce od 3. do 6. dubna, v dubnu bude otevřený jen o víkendech. Návštěvníky čekají prohlídky bez průvodce, při nichž si mohou projít velkou část hradního areálu od purkrabství přes zříceninu bývalého paláce až na vrchol západní věže. Nádvoří zůstane i letos volně přístupné, řekl ČTK Václav Kůs, kastelán hradu, který patří městu Kašperské Hory na Klatovsku.
Od května se na Kašperk vrátí komentovaný prohlídkový okruh s průvodcem, který provede historií hradu a jeho stavebním vývojem. Otevřou se i oblíbené vyhlídky z východní věže s panoramatickými pohledy na střední Šumavu.
Kašperk loni navštívilo asi 55.000 lidí, v roce 2024 to bylo přes 48.000 návštěvníků. Skutečná návštěvnost je ještě vyšší, protože tisíce lidí přijdou jen na nádvoří, kde se neplatí vstupné a návštěvnost se neeviduje. Nejnavštěvovanější státní památka v kraji, 20 kilometrů vzdálená zřícenina Rabí, měla loni návštěvnost přes 50.000 lidí.
Významnou součástí programu bude i letos hostování pražského Spolku Kašpar, který na Kašperku v létě hraje 25 let. Na komorní scéně v podsklepení purkrabství uvede na přelomu dubna a května inscenaci Kráska z Leenane. V srpnu se návštěvníci mohou těšit na semaforskou komedii Jonáš a tingl-tangl nebo na folklorně laděný večer Slovácko sa nesúdí s doprovodem živé cimbálové kapely.
Světovou premiéru bude mít v květnu na Kašperku inscenace Plíčky (Šumavské pověsti). "Vychází to z nedávno vydané knihy Prst trpaslíka, do které se Jakub Špalek z Kašparu zamiloval a připravil z ní inscenaci, která bude trochu tajemná, trochu strašidelná a skvělá," těší se kastelán. Šumavské legendy sbíral po desetiletí kašperskohorský učitel, ochotník a regionální historik a folklorista Hans Kollibabe. Sesbíral jich údajně na 700 a byly plné skřítků, čarodějů, andělů, vodníků, čertů, pokladů i zázraků.
Kašperk letos nabídne také ochutnávku středověké kuchyně a ukázky řemesel, na konci května připomene historický víkend z doby zakladatele hradu Karla IV. Napínavou podívanou slibuje Kůs při dni s provazochodci, kteří se vydají po úzkém laně ve výšce téměř 30 metrů mezi hradními věžemi. "Tradičním vrcholem letní sezony zůstávají noční hrané prohlídky, které se uskuteční ve dvou termínech v červenci a srpnu. Návštěvníci procházejí večerně osvětleným hradem a setkávají se s postavami z jeho historie a dávno zapomenutými kapitolami z dějin královského strážního hradu," popsal Kůs.
Hradní nádvoří bude v létě patřit i koncertům, v červnu Kašperskému slunovratu, který propojí české a bavorské hudebníky a nabídne keltskou, irskou a skotskou hudbu. V červenci vystoupí na hradě kytarista a skladatel Michal Pavlíček se svým triem, dalším hostem letní sezony bude zpěvák Kamil Střihavka s akustickým koncertem s kapelou Leaders.