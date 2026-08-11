„Atelier Soukup Opl Švehla, který se specializuje na rekonstrukce památek, navrhl opatření, jež mají chránit autentické části zříceniny, omezit zatékání dešťové vody a zvýšit bezpečnost i komfort návštěvníků,“ uvedl starosta Starého Plzence Jan Eret.
Cílem architektonické studie je zpomalit rozpad zříceniny, vyřešit některé problémy a zachovat původní prvky pro budoucí generace.
„Studie je podkladem pro přípravu navazujících projektových stupňů a projednání s orgány památkové péče,“ řekl Eret. Upozornil, že nejde o zahájení stavebních prací. Ty budou vyžadovat další přípravu, povolení a hlavně zajištění peněz. „Právě z pohledu dotačního financování je výborné, že projekt lze snadno rozdělit na etapy a stavět postupně,“ pokračuje starosta.
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„Zadání studie vyšlo z konceptu moderní prezentace hradu, který loni v lednu zpracovala komise pro kulturu a památky města s Občanským spolkem Hůrka a Radyně, centrem služeb pro turisty, K-centrem a dalšími spolupracovníky,“ uvedl Eret.
Koncept vymezil dlouhodobou vizi Radyně jako historické památky, turistického, vzdělávacího i kulturního místa. Upozornil také na chátrání nezastřešeného zdiva, nebezpečný pohyb ve věži i v okolí hradu, nedostatečné návštěvnické zázemí a orientační systém a na citlivou práci s vegetací.
Zásadní je ochránit autentické části hradu, tedy pozůstatky v interiéru paláce - okenních nik s kamennými lavicemi, otisků trámů, roubených srubových konstrukcí, architektonických kamenných prvků a zdiva v paláci i v širším areálu.
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„Jedním z hlavních návrhů je zastřešení hradního paláce na úrovni třetího podlaží. Zapuštěná střecha má odvést srážkovou vodu z interiéru zříceniny a usnadnit pravidelnou údržbu korun zdiva, aniž by byla narušena charakteristická silueta hradu,“ řekl Eret.
Studie prověřuje dvě varianty. První pracuje s prosklením po obvodu konstrukce a pochozí plošinou ve střední části, druhá s prosklením ve středu a ochozem podél zdí. Doplněné schodiště má umožnit přístup na střechu, která by sloužila i jako vyhlídková plošina.
V interiéru paláce se počítá s odstraněním nevhodných novodobých konstrukcí, aby více vynikly dochované historické zdi a detaily, včetně nyní zakryté střílny.
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Pokladna je navržena pod širokým schodištěm, jehož stupně mohou při akcích sloužit jako sezení. Studie řeší také úpravy nádvoří, mobiliář, informační systém, zeleň a osvětlení.
Hrad by měl zůstat po většinu roku bez nočního nasvícení, aby si uchoval hodnotu tmavé siluety v krajině. V okolí se počítá se stabilizací erozně ohrožených míst a bezpečným zpřístupněním vybraných částí areálu. Město chce prověřit, zda půjde obnovit původní trasa na hrad přes mostek nad příkopem, dále chce zlepšit přístupovou cestu a vytvořit novou okružní trasu se stezkou a schodištěm kolem zříceniny.
Pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. získalo město v roce 1925. Zdaleka viditelnou dominantu okolí Plzně navštíví přes 20 tisíc lidí ročně. Od letošního dubna, kdy byla zahájena nová sezona, má poprvé kastelána.